Quanto è bella l’Italia da Nord a Sud. Terra di storia e cultura, il Bel Paese è anche meta di divertimento, buon cibo e relax.

Tra i luoghi incantati che la nostra penisola ci offre, alcune città attirano la particolare attenzione dei turisti stranieri. Roma e Milano sono certamente tra le prime, ma non dimentichiamoci della città famosa per la sindrome di Stendhal: Firenze. Conosciuta anche come città del Rinascimento, ci accoglie con le sue bellezze e si fa amare al primo sguardo.

Oggi, però, non vogliamo concentrarci sulle sue attrazioni, ma su un altro dettaglio altrettanto importante. Ci riferiamo al lavoro e precisamente ai bandi di concorso a tempo indeterminato e determinato appena pubblicati proprio dal Comune di Firenze. Chi la ama o vi abita stabilmente e cerca un lavoro potrebbe approfittarne subito, vediamo quindi quali sono le posizioni aperte e ulteriori dettagli.

Una sola prova scritta per 57 diplomati e un colloquio orale per 1 laureato nella città del Rinascimento

I concorsi attualmente attivi sono 3, precisamente:

39 posti da istruttore edile;

18 posti da istruttore informatico;

1 posto di dirigente del servizio nidi e coordinamento pedagogico.

Cominciamo dal primo per istruttore edile.

Il concorso si rivolge a coloro che possiedono il diploma di geometra o di perito edile. Altrimenti, può partecipare chi ha ottenuto la laurea in architettura, ingegneria edile, civile, ambientale o in scienze per l’ambiente. Si richiede inoltre l’abilitazione per le professioni, alternativamente, di geometra, architetto, ingegnere civile o ambientale oppure ancora di conservatore dei beni ambientali o architettonici.

Gli aspiranti potranno inviare la domanda entro il prossimo 11 aprile attraverso modalità informatiche e previo accesso alla piattaforma online tramite SPID.

Il concorso prevede lo svolgimento di una prova scritta a risposta multipla sulle materie di cui all’art. 6 del bando.

Passiamo ora alle altre due selezioni e ai dettagli di entrambi.

18 posti da istruttore informatico

Una sola prova scritta anche per il concorso da 18 posti, ma in questo caso potrebbe aversi anche una prova preselettiva. Sarà discrezione dell’amministrazione stabilirla o meno e, eventualmente, accederanno alla successiva prova scritta i primi 150 candidati. Anche in questo caso, l’art. 7 del bando di concorso elenca le materie oggetto d’esame.

È possibile inviare la domanda entro e non oltre il prossimo 11 aprile.

Oltre ai classici requisiti generali richiesti per la maggior parte dei concorsi, bisogna possedere il diploma tecnico industriale ad indirizzo informatico o tecnico commerciale. Anche il diploma di maturità scientifica o di tecnico superiore rilasciato da un ITS oppure la laurea nel settore tecnico-informatico permettono l’accesso al concorso.

Concludiamo con la selezione per 1 dirigente.

Avviso pubblico per 1 dirigente dei servizi nido e coordinamento pedagogico

La selezione in oggetto è a tempo determinato fino alla scadenza del mandato del sindaco. Tra i requisiti specifici troviamo la laurea magistrale o il diploma di laurea del vecchio ordinamento in scienze dell’educazione o formazione primaria, oltre all’esperienza maturata. Precisamente, si richiede un’esperienza quinquennale in funzioni dirigenziali oppure una particolare specializzazione, oppure ancora, la provenienza dai settori di ricerca e docenza.

Dopo la valutazione dei curricula, l’amministrazione potrà procedere con un eventuale colloquio sulle materie di cui all’art 5 dell’avviso pubblico. La data di scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 26 marzo.