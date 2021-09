Chi segue un’alimentazione particolarmente attenta ad un buon apporto di proteine, è sempre particolarmente attento a scovare gli alimenti che ne contengono in abbondanza. Sicuramente la carne e i suoi derivati sono degli alimenti prediletti per arricchire di proteine la dieta, tuttavia molti esperti ne raccomandano dosi limitate. Inoltre, la carne è un alimento che non rientra in diete di tipo vegano e vegetariano, dunque diventa necessario trovare delle opzioni differenti. Una sola porzione contiene ben 20 grammi di proteine ed è un’ottima alternativa alla carne, vediamo allora di cosa si tratta.

Come assicurarsi le proteine nella dieta?

Chi segue un regime alimentare particolarmente attento a non introdurre cibi grassi o poco salutari, spesso opta per soluzioni ricche di proteine. In natura è possibile trovare questi importanti nutrienti non solo in cibi come la carne o il pesce. I legumi, ad esempio, sono dei versatili sostituti alimentari che permettono d realizzare numerose ricette. Anche le più impensate. Lo abbiamo dimostrato nell’articolo “L’irresistibile ricetta della frittata proteica senza uova per gustare un piatto ricco e salutare”.

Attualmente, sono numerose le contaminazioni culinarie che riceviamo dalle diverse tradizioni di popoli e terre anche lontani. In questa maniera, è possibile ricercare prodotti che garantiscono un’alimentazione sana senza dover rinunciare al gusto o a nutrienti fondamentali.

Un esempio di pietanza adatta alle diete proteiche e alternativa alla carne risiede nel tempeh. Si tratta di un alimento che proviene dalla tradizione indonesiana e del sud-est asiatico. Il tempeh, si conosce anche come “carne di soia” in quanto contiene quasi la stessa quantità di proteine presenti all’interno di una bistecca di manzo. La differenza sostanziale è che si tratta di un alimento di origine completamente vegetale e particolarmente versatile in cucina. Questa sorta di panetto si realizza con i germogli di soia fermentati ed è ricco di molti nutrienti. Una porzione di 100 grammi di tempeh garantisce ben 20 grammi di proteine a fronte di un apporto calorico pari a circa 165 kcal.

È un alimento relativamente povero di carboidrati e lipidi che sono presenti in pari misura, ossia circa 6 grammi per porzione. Inoltre, il tempeh è un alimento che garantisce un buon apporto di fibre utili alla regolarità intestinale. Chi desidera concedersi una alternativa alla solita porzione di carne, potrebbe divertirsi in cucina e realizzare ottime ricette con il tempeh.

