Quest’oggi vogliamo suggerire una ricetta facile e super veloce. Siamo sempre tutti di corsa. Viviamo in una società frenetica in cui gli impegni, lavorativi e non solo, si susseguono a ritmi sempre più incalzanti. Proprio per questo, la sera si rientra sempre tardi. A mezzogiorno, invece, per la pausa pranzo, si hanno i minuti contati. Decidere cosa fare da mangiare è sempre un bel dilemma, perché il tempo è sempre pochissimo. Sappiamo bene che gli italiani sono grandi amanti della pasta. In molti, infatti, non sanno proprio rinunciare ad un bel piatto di penne o spaghetti. Nelle prossime righe andremo a consigliare una ricetta a base di pasta davvero facilissima. Servono pochi ingredienti e si sporca una pentola soltanto.

Una volta che mettiamo a bollire l’acqua per la pasta, possiamo nel frattempo andarci a cambiare per indossare la classica tuta da casa o qualcosa di più comodo. Il condimento, come spiegheremo tra breve, non necessita infatti di una grande preparazione e neppure di una vera e propria cottura. Dopo questa premessa, non ci resta altro da fare che metterci all’opera.

Una sola pentola e appena 10 minuti per questa pasta gustosa e cremosa che salva pranzo o cena dell’ultimo minuto

Andiamo quindi a scoprire cosa serve per questa pasta sprint.

Ingredienti per 4 persone

280 g di pasta del formato preferito;

180 g di tonno in scatola al naturale;

100 g di formaggio fresco spalmabile;

olio q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Per prima cosa, mettere a bollire una pentola d’acqua. Quando questa raggiunge il bollore, salare e calare la pasta. Possiamo usare qualsiasi tipo di formato. Per questa ricetta, più che la pasta lunga, sarebbero consigliate le penne, i fusilli e le farfalle. Non ci sono però specifiche indicazioni e quindi si può scegliere in base al proprio gradimento e anche a quel che si ha già in dispensa. Scolare la pasta un paio di minuti prima della cottura esatta. Ricordare di tenere da parte mezza tazza di acqua di cottura, che potrà servire in ultimazione del piatto. Una volta fatto ciò, prendere la pentola in cui abbiamo cotto la pasta e versarvi il tonno sbriciolato con una forchetta e il formaggio morbido.

Oltre allo spalmabile fresco indicato nella lista degli ingredienti, si può tranquillamente utilizzare anche lo stracchino, la crescenza o la certosa. Aggiungere un filo d’olio e mescolare per bene. Aggiustare di sale e, a questo punto, riversare la pasta nella pentola. Accendere il fuoco e far mantecare il tutto per un paio di minuti a fiamma bassa o moderata. Se la pasta dovesse asciugarsi troppo, aggiungere qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta. E così, una sola pentola e appena 10 minuti per un piatto di pasta cremoso e ricco di gusto, diverso dal solito sugo al pomodoro. Per la sua praticità, questa ricetta è perfetta anche in caso di un pasto improvvisato per ospiti inattesi.

