Il tempo è sempre poco, specialmente per i momenti di piacere. Ecco perché avere ricette veloci e semplici da realizzare nel nostro baule da cuochi è indispensabile. Si ha voglia di un dolce ma non si ha che un quarto d’ora libero prima della prossima riunione? Ecco cosa si può fare: ecco una sofficissima torta per una merenda col buon umore.

Questa preparazione soffice e profumata è anche molto semplice: consta di pochi ma basilari ingredienti che si possono nelle credenze. Per non parlare del ritorno al passato, ai dolci delle nonne, che si faranno al primo morso.

7 ingredienti per una torta sofficissima

Ingredienti:

120g cucchiai di zucchero;

100ml cucchiai di olio di semi;

220g cucchiai di farina;

200ml di liquido (acqua, latte, bevanda vegetale, succo di mela);

4 uova;

150g di noci o altra frutta secca;

Una bustina di lievito per dolci;

Vaniglia in polvere;

Burro per lo stampo;

Scorza grattugiata di limone;

Procedimento

Tritiare le noci (o altra frutta secca che avete a disposizione) e ottenere una granella.

Per prima cosa montare zucchero e uova con una frusta devono arrivare a essere gonfi e spumosi), grattugiare della scorza di limone biologico e unire la vaniglia in polvere.

Prendere l’olio prescelto e versare nella ciotola con le uova e lo zucchero. Unire anche la farina, il liquido scelto, le noci tritate e mescoliamo. Una volta che il composto è liscio, privo di grumi e omogeneo aggiungiamo anche il lievito per dolci.

Preriscaldare il forno a 190°C.

Prendere la tortiera e ungerla con il burro, foderandola poi con della farina. Se si ha a disposizione uno stampo a cerniera, o il silicone, il lavoro risulterà più semplice, specialmente quando si sfornerà la torta.

Ora è il momento di versare il mix per la torta. Infornare per 45 minuti abbassando a 180°C la temperatura del forno. La superficie della torta dovrebbe allora risultare brunito, un marrone chiaro. In questo caso, si può provare con la tecnica dello stecchino che aiuterà a capire se l’interno della torta è cotto.

Il consiglio è comunque di non aprire lo sportello del forno almeno per la prima mezz’ora.

Trascorso il tempo necessario di cottura, aprire il forno e lasciar riposare per qualche minuto la torta. Procedere con l’apertura della tortiera a cerniera o capovolgetela su un piatto da portata.

Ecco fatto, la torta soffice è pronta. Si può provare questa sofficissima torta per una merenda col buon umore!