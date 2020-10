La ricetta perfetta per una soffice crema di patate e latte per un purè dal gusto meraviglioso. Perché il purè di patate deve essere non solo cremoso, ma anche realizzato con ingredienti tali da rendere la pietanza anche profumata. E un purè di patate che voglia definirsi meravigliosamente gustoso non può fare ameno dell’aggiunta di burro, noce moscata, parmigiano e un pizzico di sale fino giusto quanto basta.

Ecco una soffice crema di patate e latte per un purè dal gusto meraviglioso

Per quel che riguarda il dosaggio degli ingredienti, partendo da 500 grammi di patate come base, servono 100 grammi di latte. A questi vanno aggiunti 15 grammi di burro e di parmigiano. Nonché, come accennato, in quantità strettamente necessaria, la noce moscata ed il sale fino.

Per quel che riguarda la preparazione, occorre prima di tutto lessare le patate e sbucciarle quando sono ancora calde. Si può usare uno schiacciapatate per schiacciarle. Oppure, in alternativa. semplicemente ricorrere ad una forchetta.

Come preparare un purè di dal gusto meraviglioso e come abbinarlo

Versare il latte caldo nella pentola con il purè. E mescolare con una frusta fino a quando le patate non lo hanno interamente assorbito. Spegnere e ancora caldo aggiungere il burro, il parmigiano, la noce moscata ed il pizzico di sale. E mescolare per amalgamare il tutto.

A questo punto, il purè dal gusto meraviglioso è pronto da mangiare così com’è. Oppure può accompagnare piatti a base di carne o di pesce. Ma il purè di patate è sfizioso pure come contorno per i piatti che sono a base di legumi e di verdure. E si pensi al cotechino con purè di patate. O, ancora, le scaloppine sempre con purè di patate. Ma anche l’arrosto di vitello con il contorno della purea di patate.

Senza tralasciare la possibilità di gustare il purè di patate anche con i primi piatti, e si pensi ai cannelloni.