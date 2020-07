Diasorin è una società quotata che potrebbe subire un contraccolpo da una svolta positiva nella lotta al Covid-19. Come mai?

Come abbiamo già avuto modo di scrivere in passato, Diasorin è una di quelle società che hanno beneficiato della pandemia da Covid-19. La società, infatti, ha sviluppato test immunologici che hanno spinto le quotazioni ai massimi storici. Basti pensare che dai mimimi di inizio marzo la società per fine maggio aveva già recuperato oltre il 100%.

Le prime notizie del successo del vaccino, però, avevano iniziato a indebolire le quotazioni in Borsa. Tanto che dai massimi storici il titolo aveva perso circa il 30%.

Come potrebbe reagire il titolo alle notizie positive che giungono dal fronte vaccino?

Dal punto di vista degli analisti il consenso medio è Underperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione di oltre il 15%. Il risultato non è molto diverso se si guardano ai fondamentali.

Cosa fare, quindi, con le azioni Diasorin?

Una società quotata che potrebbe subire un contraccolpo da una svolta positiva nella lotta al Covid-19: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale su Diasorin

Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 22 luglio in ribasso rispetto alla seduta precedente dello1,85%, chiudendo a quota 175,0€.

Time frame giornaliero

La debolezza di Diasorin è chiaramente visibile dal grafico seguente. La tendenza in corso, infatti, è rialzista, ma stenta a rompere la resistenza individuata da La Nuova Legge della Vibrazione in area 177,29€.

Questo livello è particolarmente importante, la sua definitiva rottura, infatti, aprirebbe le porte a una prosecuzione del rialzo almeno fino in area 215,78€ (I° obiettivo di prezzo e nuovo massimo storico).

In caso contrario si creerebbero le condizioni per un importante affondo ribassista. Gli obiettivi questo eventuale ribasso andranno calcolati a inversione acclarata.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, anche se le ultime settimanale hanno mostrato una certa forza delle quotazioni. Il livello chiave da monitorare in chiusura di settimana è 182,1€.

Chiusure settimanali superiori a questo livello farebbero scattare la proiezione rialzista con obiettivo i nuovi massimi storici. In caso contrario le quotazioni precipiterebbero verso gli obiettivi indicati in figura: 152€, prima, e 122€, poi.

Time frame mensile

Sul mensile c’è poco da dire. Le quotazioni hanno raggiunto la massima estensione del rialzo e sono andate anche oltre. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un ribasso. Monitorare con attenzione la rottura del supporto in area 170,88€ in chiusura mensile. In questo caso si creerebbero tutte le condizioni per il ribasso suggerito anche dai time frame inferiori.

