Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



OVS è una società che vuole sfruttare la pandemia per crescere e che in Borsa ha un potenziale del 400% nel lungo periodo. È questo, in estrema sintesi, quanto emerso alla fine della presentazione dei dati societari al 31 ottobre 2020. A causa del lockdown, infatti, il fatturato è cresciuto solo del 6%. Tuttavia il consiglio di amministrazione, per meglio sfruttare le eventuali opportunità di crescita che si dovessero creare a seguito della pandemia, ha proposto un aumento di capitale in opzione fino a 80 milioni di euro. Il principale azionista, Tamburi Investment Partners e l’amministratore delegato Stefano Beraldo, già azionista di OVS, hanno comunicato l’intenzione di aderire al piano del management.

Da notare che al momento il consenso medio degli analisti è Hold con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione di circa il 5%. La sopravvalutazione è confermata anche dall’analisi basata sui multipli di mercato. La forza del titolo, però, risiede nelle aspettative di crescita degli utili che sono di circa il 100% all’anno per i prossimi tre anni.

Una società che vuole sfruttare la pandemia per crescere e che in Borsa ha un potenziale del 400% nel lungo periodo

Il titolo OVS (MILOVS) ha chiuso la seduta del 2 dicembre a quota 1,069 euro in ribasso dell’1,29% rispetto alla seduta precedente

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista, ma da un po’ di sedute sta combattendo, senza successo per il momento, con la resistenza in area 1,111 euro. La rottura di questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 1,347 euro. La massima estensione del rialzo, invece, passa per area 1,589 euro. Da notare che lo scenario rialzista è supportato da un chiaro segnale dello Swing Indicator.

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento solo nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 0,962 euro.

Time frame settimanale

La settimana in corso potrebbe essere molto importante qualora le quotazioni dovessero chiudere sopra area 1,05 euro. In questo caso, infatti, si aprirebbero le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 1,474 euro. Gli obiettivi successivi, poi, sono quelli indicati in figura.

Da notare che lo scenario rialzista è supportato da un chiaro segnale dello Swing Indicator.

La mancata rottura di area 1,05 euro in chiusura di settimana, invece, farebbe scendere nuovamente le quotazioni come già successo in passato.

Time frame mensile

Nel lungo periodo potremmo assistere a un movimento senza precedenti sul titolo. Una chiusura mensile superiore a 1,18 euro, infatti, farebbe scattare una proiezione rialzista i cui obiettivi sono quelli indicati in figura. Particolarmente interessante è la massima estensione del rialzo in corso che vede le quotazioni quintuplicare il loro valore. Anche gli obiettivi intermedi, però, sono particolarmente interessanti con il I obiettivo di prezzo che vede un raddoppio dei prezzi rispetto alle attuali quotazioni. Da notare come la chiusura di novembre abbia dato un segnale al rialzo di BottomHunter.

La mancata rottura del livello indicato farebbe continuare la lunga fase laterale che caratterizza il titolo da maggio 2020.