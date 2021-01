CIR è una small cap da acquistare al momento giusto per un rialzo molto interessante. Purtroppo quello attuale non è il momento giusto per acquistare in quanto il titolo potrebbe andare incontro a un ritracciamento che potrebbe essere sfruttato per rendere ancora più interessante l’eventuale investimento.

La Compagnie Industriali Riunite è quotata a un prezzo abbastanza economico secondo modello dove si confronta il rapporto prezzo/utilizzo dell’azienda con la media del settore. CIR, infatti, ha un rapporto di 4,2x inferiore alla sua media di 25,2, il che indica che il titolo è scambiato a un prezzo inferiore rispetto al settore industriale.

Va inoltre notato che il beta di CIR (una misura della volatilità del prezzo delle azioni) è elevato, il che significa che i suoi movimenti di prezzo saranno esagerati rispetto al resto del mercato. Se il mercato è ribassista, le azioni della società diminuiranno probabilmente di più rispetto al resto del mercato, offrendo un’ottima opportunità di acquisto.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il titolo è da acquistare subito, consenso medio Buy, con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Una small cap da acquistare al momento giusto per un rialzo molto interessante: i livelli di acquisto secondo l’analisi grafici

Il titolo CIR (MILCIR) ha chiuso la seduta del 15 gennaio in ribasso dell’1,13% rispetto alla seduta precedente a quota 0,4805 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma ha quasi raggiunto il suo III obiettivo di prezzo in area 0,501 euro. Ciò significa che potrebbe andare incontro a un ritracciamento che, se ben sfruttato potrebbe rappresentare un’ottima opportunità di acquisto.

Allo stato attuale possiamo prevedere che il ritracciamento possa raggiungere anche area 0,45 euro prima di una ripartenza al rialzo.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista e punta agli obiettivi indicati in figura. Al momento non ci sono ostacoli sul cammino che porta al I obiettivo di prezzo in area 0,524 euro. Tuttavia sono possibili ritracciamenti fino in area 0,461 euro senza che venga indebolita la struttura rialzista. Solo una chiusura mensile inferiore a 0,422 euro, accompagnata da un segnale ribassista dello Swing Indicator, farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Da notare che la massima estensione del rialzo prevede un apprezzamento dai livelli attuali di circa l’80%.

Approfondimento

La pausa di riflessione del Ftse Mib Future deve preoccupare o è solo una pausa nel percorso che porta a quota 30.000?