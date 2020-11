Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La pizza è uno degli alimenti principe della cucina italiana. Preparata in mille modi diversi, è un ottimo pasto sia a pranzo che a cena. Ma la pizza può essere anche fatta ripiena, magari per le feste in famiglia o quando si hanno ospiti e poco tempo per cucinare. Una sfiziosa pizza ripiena, ideale per un buffet, è quella con zucchine e salsiccia. Può essere preparata con largo anticipo e servita fredda. Vediamo come preparare una sfiziosa pizza ripiena, ideale per un buffet.

Ingredienti

a) 600 gr di farina 00;

b) 600 gr di farina manitoba;

c) 800 gr di acqua tiepida;

d) 3 gr di lievito di birra;

e) una manciata di sale;

f) 3 o 4 carciofi;

g) 3 o 4 salsicce;

h) mentuccia;

i) 1 spicchio d’aglio.

Procedimento

Per prima cosa, bisogna realizzare l’impasto della pizza. In acqua tiepida, sciogliere il lievito di birra per bene e metterlo da parte.

In una ciotola grande, versare le farine e il sale e mescolare bene. Aggiungere l’acqua a filo molto piano, per permettere alle farine di assorbirla. Lavorare con le mani l’impasto che comincia a venire fuori e ottenere così una palla d’impasto morbida ed elastica. Mettere in una insalatiera e, con un canovaccio, coprire l’impasto e lasciare qualche ora a lievitare.

Preparare il ripieno. Pulire bene i carciofi e metterli in acqua con limone per evitare che anneriscano. Far soffriggere l’aglio con l’olio e buttarvi dentro i carciofi tagliati a cubetti. Aggiungere quindi le salsicce sbriciolate e continuare a cuocere, aggiungendo anche la mentuccia. I carciofi dovranno rimanere un po’ duri perché ultimeranno la cottura in forno.

Una sfiziosa pizza ripiena, ideale per un buffet

Prendere l’impasto e dividerlo in due parti. In una teglia rettangolare, mettervi la prima parte dell’impasto e stenderlo per bene. Mettere sopra la pizza il composto dei carciofi e della salsiccia e, col secondo pezzo di impasto, chiudere bene il ripieno nella pizza.

Accendere il forno statico a 180° e infornare la pizza.

Quando diventerà bella dorata, togliere dal forno e lasciare raffreddare. Con queste dosi verranno circa 12 cubetti di pizza.

Questa sfiziosa pizza ripiena, ideale per un buffet è dunque pronta per essere mangiata.