Lo Zorbing è una disciplina sportiva nata in epoca recente, precisamente nel 1994. Non ha a che vedere con nessun altro sport esistente e può sembrare una follia.

Il signor Dwane van der Sluis e l’amico Andrew Akers, entrambi ingegneri in Nuova Zelanda, decisero di realizzare una sfera che gli avrebbe permesso di buttarsi da una collina senza conseguenze fisiche.

Ecco che nasce Zorb, una palla di plastica molto elastica e trasparente. Ma vediamo come è stato possibile utilizzare una sfera trasparente per uno sport bizzarro e divertentissimo.

Come usare Zorb

Il brevetto della gigante palla di plastica del diametro di 3 metri è stato subito depositato, una volta che i due inventori hanno capito che avrebbe fatto fortuna.

Il grande successo di questa pratica ha dato vita a un vero e proprio sport, con delle regole serie e precise.

La prima cosa da fare è entrare nella bolla, strutturata all’interno con una camera d’aria che protegge dagli urti, poi ci si lascia cadere per il pendio. La sfera può raggiungere i 50Kn/h se non è fermata da ostacoli o piccoli salti che rendono tutto più divertente.

Le pendenze possono essere naturali o create artificialmente dai possessori dei parchi dove si pratica questo sport: le rampe sono generalmente in legno, di metallo oppure gonfiabili.

Due tipologie di zorbing e i record

Lo zorbing si divide oggi in due pratiche diverse:

a) Dry zorb, che prevede l’uso di una imbragatura;

b) Wet zirb, dove l’imbracatura non è prevista.

Questo sport è segnalato per i record compiuti sin dalla sua creazione. Nel 2006 si registrano ben due record, uno per lunghezza di percorso compiuto rotolando, il secondo invece per velocità con 52Km/h.

Il terzo record riguarda i 100 metri di percorso realizzati in 26.5 secondi.

Dove fare zorbing

Ovviamente la Nuova Zelanda è la patria dello zorbing. La città di Rotorua è dove questo sport è nato e dove è diventato famoso. Oggi a Rotorua esiste il primo centro di Zorb ma creato al mondo.

Se state pensando che arrivare in Nuova Zelanda è un po’ complicato, non disperate.

In Italia cominciano a comparire i primi centri dove poter praticare questa attività. Ad esempio, in Umbria potrete sperimentare lo zorbing al Sibillini Adventure a Norcia. Mentre in Trentino questo sport è praticato presso il Rafting Center nella Val di Sole.

I costi per praticare lo zorbing vanno dai 20 ai 30 euro. Un prezzo non eccessivo per un po’ di adrenalina e una sfera trasparente per uno sport bizzarro e divertentissimo.