Giornata di cali, contenuti, in Borsa in Europa. All’euforia della prima giornata della settimana, sembra essere subentrata la prudenza. Probabilmente la diffusione dei contagi da Covid in alcuni importanti Paesi del Vecchio Continente, hanno consigliato prudenza agli investitori.

Una serie di dati economici hanno messo il turbo ai prezzi di Wall Street mentre in Europa si soffre

Prudenza che invece è durata poco sui mercati azionari americani. Una serie di dati economici hanno messo il turbo ai prezzi di Wall Street mentre in Europa si soffre. In particolare è stato accolto favorevolmente quello sul PIL trimestrale migliore delle previsioni.

Dopo un avvio circospetto, Wall Street ha messo la quinta marcia e ha cominciato a correre. Al momento della chiusura delle Borse europee, gli indici della Borsa USA stavano salendo tutti oltre un punto percentuale.

La sensazione è che il rialzo della Borsa USA sia un fenomeno inevitabile. Gli analisti lo chiamano l’effetto T.I.N.A. che è l’acronimo di There Is No Alternative. In questo momento alla Borsa USA non ci sono alternative. L’enorme liquidità che sta girando sui mercati finanziari va sui mercati USA, perché sono gli unici che offrono opportunità di guadagno.

Ecco fin quando può salire la Borse americana

Per quanto possono salire ancora i mercati azionari americani? Se fate questa domanda a 100 analisti, 99 vi risponderanno fino alle elezioni americane del 3 novembre. Quindi almeno per un altro mese. Anche i nostri Esperti di ProiezionidiBorsa sono della stessa idea. Per almeno altre 4 settimane la Borsa USA è destinata a salire.

Chi invece sembra destinata a soffrire è Piazza Affari, che per altro oggi si è comportata meglio delle altre Piazze azionarie. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso in ribasso dello 0,2% a 19.015 punti. Hanno fatto peggio le altre Borse europee. L’indice Euro Stoxx 50 ha ceduto oltre lo 0,5%, l’indice di Francoforte ha perso lo 0,5%. Stessa perdita per la Borsa di Parigi e di Londra.

L’effetto Borsa USA non sembra avere funzionato oggi, forse funzionerà in apertura domani, se Wall Street chiuderà in rialzo. Certo è che oggi, se non fosse stata zavorrata dalle altre Borse, l’Ftse Mib avrebbe chiuso in guadagno.

