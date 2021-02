Ancora niente cinema. Ma – lo sappiamo – stare a casa non significa rinunciare a visioni di assoluta qualità.

Sebbene le giornate siano più miti, quasi primaverili, ottime per passeggiare (dove si può), le nostre sere sono ancora forzatamente casalinghe. Allora, come affrontarle meglio che guardando una bella serie?

Una serie che ha fatto impazzire i critici e che dobbiamo assolutamente recuperare: “Euphoria”

Nello specifico, oggi parliamo di una serie che ha fatto impazzire i critici e che dobbiamo assolutamente recuperare. E che possiamo iniziare e finire nell’arco di tre serate, visto che è composta da soli otto episodi.

La serie Tv in questione è “Euphoria”, prodotto HBO del 2019, scritta e diretta da Sam Levinson. In verità, il soggetto originale viene da altrove. Infatti si tratta del remake americano di una miniserie israeliana, firmata dallo scrittore Ron Leshem.

Stupefacente: dalle trovate cinematografiche alle interpreti

Lasciandoci le peculiarità della trama alle spalle, “Euphoria” è una serie che vale la pena guardare, perché ha il potere di far innamorare lo spettatore. Tra immagini dirette (molto dirette: la visione è consigliata a un pubblico adulto) e trovate innovative, “Euphoria” usa al meglio tutte le potenzialità del cinema.

I tratti più ragguardevoli sono l’uso del colore e degli espedienti registici. Ma non dimentichiamoci di citare l’interpretazione delle due protagoniste. Zendaya Coleman e Hunter Schafer (la prima vincitrice di un “Emmy” per la serie, la più giovane di sempre) sono stupefacenti. Inoltre, la colonna sonora, firmata dal produttore Labrinth, è perfetta (da ascoltare e riascoltare su Spotify).

Il sequel?

Critica e pubblico hanno letteralmente acclamato la serie, che non finirà qui. La produzione della seconda stagione è già stata avviata, per poi essere momentaneamente interrotta a causa della pandemia. Ma, senza dubbio, si farà. I cinefili di tutto il mondo restano in trepidazione.

Approfondimento

