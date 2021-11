Inclusività e integrazione, due termini che viaggiano a braccetto nel mondo moderno. Al giorno d’oggi, nella società contemporanea sentiamo spesso parlare di cultura dell’inclusione: una questione molto dibattuta. Per cultura dell’inclusione, o inclusione sociale, si intende l’accettazione e la valorizzazione delle differenze, considerate come uniche e caratteristiche di ognuno di noi. Una tematica cruciale riguardante le persone con disabilità spesso definite ‘diverse’. Una questione a cui tutti dovremmo porre la massima attenzione, andando magari a soffermarci sulle difficoltà che queste persone possono incontrare durante la vita quotidiana.

Per fortuna, negli ultimi anni la tecnologia si sta impegnando sempre più per aiutare a migliorare le condizioni di persone che hanno patologie invalidanti. La tecnologia lavora al servizio dell’uomo e per l’uomo, quindi una sensazionale notizia per i non vedenti e gli ipovedenti arriva grazie a questa incredibile tecnologia.

Una tecnologia inclusiva

La tecnologia lavora per ridurre eventuali distanze ed apportare notevoli e significativi miglioramenti alla nostra vita quotidiana. Lo sviluppo tecnologico diventa inclusivo, ponendosi al servizio delle persone con disabilità. Al giorno d’oggi, infatti, grazie al supporto di smartphone, computer e applicazioni dedicate, l’offerta è decisamente aumentata. Gli sviluppatori sono sempre in prima linea nel tentativo di affiancare alla parola tecnologia il termine esclusività.

Sono per fortuna diverse e variegate le innovazioni in giro per il mondo al servizio di chi ha bisogno. Soprattutto nel caso dei non vedenti e degli ipovedenti, sono stati fatti enormi passi in avanti. Tante e variegate le soluzioni diffuse e fruibili tramite smartphone e computer. Dall’assistente vocale alla lettura vocale, dalla dettatura alla registrazione; insomma tutta una serie di strumenti smart che migliorano e non di poco la vita delle persone.

L’inclusione sociale, è un fenomeno in continuo sviluppo.

In Italia, così come nel resto del mondo, i pagamenti digitali sono, al giorno d’oggi, un metodo sempre più diffuso. Ed ecco che la tecnologia è ancora una volta al servizio dell’uomo, al servizio dell’inclusività.

Dunque, proprio grazie alla necessità di generare una risposta concreta verso la cultura dell’inclusione, MasterCard ha ideato la Touch Card. Una novità interessante capace di aiutare i non vedenti e gli ipovedenti alle prese con incombenze della vita quotidiana che spesso diamo per scontate. Questo nuovo strumento è caratterizzato da un nuovo design, certamente innovativo. Le carte, infatti, avranno un’incisione sul lato destro del perimetro e saranno compatibili con tutti i POS e la maggior parte degli sportelli ATM. Sono state pensate tre tipologie di carte con incisioni differenti a seconda della tipologia d’utilizzo, così da favorire e semplificare il percorso tattile dei consumatori. Le carte di credito avranno un’incisione circolare, le carte prepagate triangolare e le carte di debito avranno un taglio largo a formare uno mezzo quadrato.

