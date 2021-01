La colazione è un pasto fondamentale per iniziare al meglio la giornata. Farlo con un po’ di gusto e dolcezza non può che donarci il buon umore, quindi questa preparazione fa giusto al caso nostro. Si tratta di una semplice ricetta per preparare le meravigliose sfogliatelle della colazione, dalla tipica forma a conchiglia e dalla fragranza inconfondibile. Allacciamo il grembiule e mettiamoci al lavoro.

Ingredienti

Per fare 6 sfogliatelle abbiamo bisogno di:

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

1 confezione di pasta sfoglia rettangolare;

30g di burro;

zucchero a velo q.b.;

180g di latte intero;

75g di zucchero;

20g di farina 00;

2 tuorli;

½ scorza di un limone;

ghiaccio q.b..

Una semplice ricetta per preparare le meravigliose sfogliatelle della colazione

Partiamo dalla crema pasticcera del ripieno. In una pentola scaldiamo il latte unito alla scorza del limone portandoli a ebollizione. Nel frattempo in un’altra pentola uniamo lo zucchero con i tuorli, lavorandoli attentamente con la marisa. Poco per volta aggiungiamo anche la farina, setacciandola e senza mai smettere di mescolare. Leviamo le pentole dal fuoco; poco per volta e mescolando versiamo il latte e limone nell’altra pentola. Riportiamo questa pentola sul fuoco a fiamma bassa e continuiamo a girare facciamo addensare la nostra crema. Quando la crema sarà pronta rovesciamola in una ciotola; quest’ultima a sua volta va inserita in un altro contenitore contenente ghiaccio per velocizzare il raffreddamento. Chiudiamo la ciotola con la pellicola e lasciamo riposare.

Ora occupiamoci della pasta sfoglia. Tagliamola in sei rettangoli uguali (praticando due tagli verticali e uno orizzontale). Ogni 4mm circa facciamo dei piccoli tagli solo su metà di ciascun rettangolo, facendo però attenzione a non tagliare completamente. Portiamo a fusione il burro e spennelliamone metà sulla pasta sfoglia. Chiudiamo le forme a metà in modo che la parte tagliata e quella intera si sovrappongano completamente, poi al centro della superficie intera posizioniamo la crema. Ora creiamo un triangolo portando due angoli della sfoglia al centro del lato lungo opposto. Uniamo bene tra loro tutti i lembi e creiamo la forma a conchiglia. Posizioniamo le sfogliatelle al contrario (con la chiusura nascosta) su una teglia coperta di carta forno e spennelliamo la superficie con il burro fuso restante. Terminiamo con una spolverata di zucchero a velo. Inforniamo in forno statico a 200 °C fino a doratura, cioè circa per 15 minuti.

Lasciamo raffreddare e copriamo nuovamente di zucchero a velo prima di gustare queste meravigliose sfogliatelle a colazione. La nostra giornata iniziando con queste delizie non potrà che essere bellissima.