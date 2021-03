L’ictus è qualcosa da cui tutti noi dovremmo imparare a difenderci. L’ictus è chiamato anche ischemia cerebrale, apoplessia, colpo o stroke (in inglese), ma sono tutti nomi che indicano lo stesso tipo di problema. Capire che c’è un ictus in corso e agire tempestivamente è davvero fondamentale per riuscire a contenere e ridurre tutti i danni. Per fortuna una semplice parola ci aiuta a riconoscere immediatamente l’ictus.

Che cos’è l’ictus?

L’ictus è del tutto improvviso e rappresenta la seconda causa di morte in Italia dopo le malattie cardiache. Consiste nell’interruzione dell’afflusso di sangue ossigenato a un’area del cervello. Di conseguenza le cellule di quell’area muoiono e le funzioni neurologiche ad esso collegate si perdono. Solitamente ciò vuol dire perdere l’uso di braccia, gambe, vista, udita, linguaggio, equilibrio, ecc.

Esistono tre diverse tipologie di ictus. L’ictus ischemico, il più diffuso, nel quale un coagulo di sangue va ad ostruire le arterie cerebrali. L’ictus emorragico nel quale si ha la rottura di un’arteria dell’encefalo. Infine l’attacco ischemico transitorio (TIA) in cui l’afflusso del sangue al cervello diminuisce solo temporaneamente, in genere senza lasciare danni.

Solitamente gli ictus colpiscono le persone con più di 65 anni. I maggiori fattori di rischio sono: pressione alta, colesterolo alto, obesità, fumo di tabacco, TIA precedenti, diabete mellito, fibrillazione atriale.

Una semplice parola ci aiuta a riconoscere immediatamente l’ictus

Riconoscere tempestivamente l’ictus è però davvero facile grazie a un semplice acronimo inglese. La parola in questione è FAST (veloce):

F da face (faccia): indica la paresi facciale, con bocca storta e angoli cadenti, ma anche quando un lato del viso non si muove;

A da arms (braccia): indica un deficit motorio degli arti superiori, la persona colpita non riesce a tenerle tutte e due tese davanti a sé e sono molto deboli;

S di speech (parola): indica la difficoltà di linguaggio, la persona parla farfugliando;

T come time (tempo): è assolutamente necessario agire in tempo e chiamare subito i soccorsi se riscontriamo anche solo uno di questi sintomi; chiamiamo subito il numero unico 112 o direttamente il 118.

Questi però sono solo i sintomi più comuni. Ne esistono anche altri: mal di testa molto forte e anormale, perdita di equilibrio o forti vertigini, difficoltà a capire, perdita o abbassamento della vista. E inoltre facciamo attenzione anche la perdita di forza in un solo arto o a una sola parte del viso.