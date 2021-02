Ogni volta che apriamo la scarpiera ci rendiamo conto di aver conservato tante paia di décolleté, mocassini, sandali, stivali, senza mai averle usate. Scopriamo come dare una seconda vita alle scarpe con semplici mosse fai da te. Leggendo questo articolo fino al termine riusciremo a capire come fare per ridare letteralmente un nuovo smalto alle scarpe da soli anche in modo divertente. Prima di procedere bisogna pulire per bene le scarpe con uno sgrassatore in modo da far fissare successivamente meglio il colore.

Le mosse vincenti

Ora vediamo cosa comprare per far ritornare come nuove le nostre scarpe. Bisogna avere un’ottima vernice per scarpe, un pennello e un nastro adesivo. Questi tre elementi sono necessari per ottenere l’effetto desiderato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Infatti il nastro adesivo serve per isolare la zona della scarpa che non va rifatta. Inoltre bisogna avere accortezza di fissare il nastro adesivo in modo perfetto e dritto in modo da ottenere una linea di colore pulito. Un dubbio che assale molti inesperti è come ottenere un colore compatto.

Ebbene, in questo caso, è necessario che vengano applicati strati uniformi. Se la superficie da trattare è ampia, basta ripassare più volte il colorante sulla stessa area.

Come usare il pennello

Attenzione a come si usa il pennello perché si corre il rischio di non ottenere una copertura uniforme. Perciò non riempire troppo il pennello di colore e verniciare sempre in una sola direzione. Dopo l’ultima mano di colore mettere un rifinitore in modo da rendere la scarpa impermeabile. Infine le scarpe devono asciugare per almeno un giorno prima di essere indossate.

Spazio alla fantasia

Chi vuole ottenere un effetto maggiormente accattivante può optare per semplici abbellimenti come l’applicazione di un lavoro all’uncinetto oppure aggiungere delle perline. La creatività non mette limiti alla fantasia e in questo caso può fare veramente bene donando una seconda vita alle scarpe con semplici mosse fai da te.