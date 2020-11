La cioccolata calda da molti è considerata un’arte. Non è facile, infatti, ottenere la giusta combinazione di sapori. Tra cacao, amido e zucchero, ormai impazzano le cioccolate vegane, quelle con la panna e quelle speziate. Qualsiasi sia la ricetta scelta, tutti sono, però, alla ricerca di una sola cosa nella cioccolata: una cremosità da leccarsi i baffi.

Ottenere una cioccolata cremosa non è facile e spesso non c’è il tempo per stare lunghi minuti a mescolare la cioccolata nel pentolino. Per fortuna, esiste una scorciatoia per ottenere una cioccolata calda cremosissima con solo due ingredienti.

Il segreto della cremosità

Questa ricetta è perfetta per chi ha poco tempo, per i più pigri e per chi sogna di preparare una cioccolata cremosa e deliziosa. Con un semplice trucco questo sogno sarà realtà.

Gli ingredienti necessari, infatti, sono solo due. Il primo è il latte, che può essere vaccino o vegetale. Il secondo è una barretta di cioccolato.

Ebbene sì, sarà la barretta a donare il cacao e la cremosità alla nostra cioccolata. Per ottenere risultati migliori è meglio utilizzare una cioccolata al latte o, comunque, non troppo fondente. In alternativa in commercio esistono già dei bastoncini o coni di cioccolata da utilizzare in questo modo.

Come preparare la cioccolata con solo due ingredienti

Una scorciatoia per ottenere una cioccolata calda cremosissima con solo due ingredienti finalmente esiste! La sua preparazione è estremamente facile.

Prima di tutto, bisogna scaldare il latte in un pentolino o al microonde. Questo deve essere abbastanza caldo. Dopodiché non resta che prendere un pezzo del cioccolato desiderato e immergerlo nel latte. Questo si scioglierà andando a creare una cioccolata dolce, gustosa e cremosa.

La presenza di zucchero nel cioccolato farà sì che non ci sarà bisogno di usare alcun dolcificante. In alternativa è possibile sciogliere il cioccolato a bagnomaria e poi versare il tutto nel latte. Chi ama i gusti più particolari, infine, può utilizzare una delle tante tavolette speziate o alla frutta disponibili in commercio.