In questi ultimissimi anni si stanno facendo delle scoperte talmente importanti che cambiano il nostro modo di intendere la salute. Scoperte che rivedono le conoscenze riguardanti il funzionamento del nostro organismo. Ecco allora che una scoperta sconvolgente mostra come il diabete possa dipendere da questa mancanza d’alimenti.

Sicuramente la scoperta più significativa di questi ultimi anni nasce da una costatazione molto semplice. Oggi si parla tanto di guerra ai batteri e acquistiamo antibiotici per combattere le infezioni che questi provocano. Ma la domanda strabiliante è: Che cosa ci fanno 2 kg di batteri nel nostro intestino? Nell’intestino convivono in un equilibrio importante e delicato ben 2 kg di batteri fra buoni e cattivi.

Una scoperta sconvolgente mostra come il diabete possa dipendere da questa mancanza d’alimenti

Uno studio recente a cura della Medical University Innsbruck in Austria, ha messo in luce alcune cause che scatenano il diabete di tipo 2. Ebbene queste si trovano proprio racchiuse all’interno dei batteri che popolano il nostro intestino o microbiota intestinale.

Tra i miliardi di batteri lì presenti, ne troviamo 2 in particolare, il Roseburia intestinalis e il Faecalibacterium prausnitziile. Sono due batteri buoni del nostro intestino che producono una sostanza che si trova anche negli alimenti, il butirrato.

Il butirrato è un grasso a catena corta, che si trova in burro, latte e formaggi. Ebbene, questi due batteri sono in grado di produrlo all’interno del nostro intestino. Grazie al butirrato è possibile contrastare i prodotti tossici del metabolismo, che causano squilibri e malattie.

Purtroppo ciò non avviene se la nostra digestione è turbata dalla disbiosi, con flatulenze, gas, cattiva digestione, acidità e disequilibrio digestivo e metabolico. In questa situazione i batteri buoni si riducono e l’intestino si trova preda dei batteri cattivi. In questa situazione nascono le malattie.

Cosa accade con il diabete di tipo 2

Lo studio mostra proprio come fra le persone affette da diabete di tipo 2, si noti la quasi mancanza di butirrato e la diminuzione dei due batteri che lo producono.

Per ricreare il giusto equilibrio nell’intestino, bisogna consumare gli alimenti giusti che ripopolano i 2 batteri. Questi alimenti sono quelli ricchi di fibre come orzo, avena, riso integrale e crusca. Inoltre sono alimenti a basso indice glicemico che non fanno alzare la glicemia. Mangiando con costanza questi alimenti, arriva il cibo all’intestino per far crescere questa popolazione di batteri buoni. La loro presenza è estremamente importante per chi soffre di diabete e di altre malattie.

Un’altra volta si dimostra come l’alimentazione corretta sia il futuro che ci attende contro le malattie.