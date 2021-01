Il tonno in scatola è uno di quegli alimenti versatili che non manca mai nelle nostre dispense. Gustoso e pronto all’uso, il tonnetto striato che arriva nelle nostre tavole ci aiuta quando non sappiamo cosa mangiare. Ma soprattutto è un’alternativa eccezionale se non abbiamo tempo a sufficienza per un manicaretto da famiglia reale.

Se non vogliamo mangiare la solita pasta al tonno, poi, questa guida può essere un efficace strumento per capire come dilettarsi in cucina. Non presentiamo una vera e propria ricetta. Ci limitiamo a vedere come usare una scatoletta di tonno per preparare cinque delizie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Uova in salsa tonnata

Per preparare questa ricetta ci occorrono delle uova sode. Le priviamo del tuorlo, che uniamo al tonno e alla maionese. Amalgamiamo gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo. Infine, vi riempiamo le uova sode tagliate a metà, come se fossero delle piccole barchette. Ottime per l’antipasto o da servire come secondo piatto.

Polpettone di tonno

Il polpettone della domenica è un must sulle tavole degli italiani. Con il tonno in scatola possiamo realizzare un polpettone alternativo. Insieme al tonno uniamo delle patate lessate e qualche acciuga. Un secondo sostanzioso da accompagnare con la nostra salsa preferita.

Insalata d’orzo e farro

Possiamo accompagnare il tonno con un’ottima insalata di orzo e farro. Dopo aver cucinato i cereali, aggiungiamo una salsa di pomodoro condita con il tonno. Ma questo piatto è ideale anche da consumare freddo durante la stagione estiva. Non lesiniamo a condire con altri ingredienti nutritivi come mais o quinoa.

Fagioli tonno e cipolla

Questo è un piatto che oltre ad essere molto veloce è anche molto ricco. Dopo aver lavato i fagioli lessati, vi uniamo il tonno, il sedano tritato, del pepe nero e del succo di limone. Chi ama la cipolla, ne affetti una rossa di Tropea e la metta a crudo in questa insalata gustosissima. Il risultato è garantito.

Panino tonno e pomodoro

Il tempo, si sa, è tiranno. Ma dobbiamo pur sempre mettere qualcosa sotto i denti. Allora, apriamo una ciabatta e inseriamoci dentro dei pomodori rossi tagliati a fette spesse. Aggiungiamo il tonno, un filo d’olio extravergine e un pizzico d’origano. È un ottimo metodo per conciliare il tempo senza rinunciare al gusto.

Approfondimento

Se “Una scatoletta di tonno per preparare cinque delizie” è piaciuto al Lettore, consigliamo di leggere anche questo articolo su come realizzare un’eccellente tartare di manzo.