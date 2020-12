Se dopo i tre giorni di festeggiamenti natalizi ci si sente un pò pesanti, abbiamo un’idea per un primo piatto totalmente vegetariano. Questa pietanza oltre a essere leggera e piena di fibra, ha al suo interno anche dei legumi e fornisce quindi un ottimo apporto proteico. Ecco una saporitissima zuppa vegetariana marocchina, povera di calorie ma ricca di gusto.

Gli ingredienti per circa dodici pezzi

a) 200 grammi di ceci;

b) 100 grammi di cipolle di medie dimensioni;

c) 100 grammi di lenticchie;

d) 400 grammi di pomodori pelati;

e) pepe, quanto basta;

f) paprika, quanto basta;

g) olio, quanto basta;

h) prezzemolo, quanto basta;

i) curcuma, quanto basta;

l) mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato;

m) sale, quanto basta.

Il procedimento

Per preparare questa ricetta consigliamo prima di tutto di essersi già organizzati con l’ammollo dei legumi indicati qua sopra per almeno una notte. Scolarli e risciacquarli accuratamente.

Lavare e togliere gli scarti dal sedano e dalla cipolla. Tritare tutti gli ortaggi e fare lo stesso con il prezzemolo precedentemente lavato.

Prendere una casseruola e mettere le verdure a soffriggere in olio abbondante. Lasciare da parte il prezzemolo che verrà messo alla fine. Versare dentro la passata accompagnata da una tazza di acqua e aspettare fino al bollore.

A questo punto basta abbassare la fiamma e cuocere per un’ora. Bisogna stare attenti a mescolare per evitare che qualche ingrediente si attacchi al fondo e aggiungere dell’acqua se si restringe troppo.

Unire tutte le spezie e inserire i ceci e le lenticchie. Cuocere per almeno cinquanta minuti. impreziosire con il prezzemolo. Aggiustare di sale e pepe, se necessario.

Oggi abbiamo spiegato come preparare una saporitissima zuppa vegetariana marocchina, povera di calorie ma ricca di gusto. Se desidera fare un’ottima figura portando in tavola dei piatti deliziosi, ma estremamente salutari consigliamo di consultare la nostra rubrica dedicata alla cucina. Ad esempio ecco qui una ricetta per portare in tavola una squisita zuppa al cavolo nero e verza.