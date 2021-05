Le cozze tornano come piatto gradito in questo periodo che va sempre più verso il caldo. Anche se si conosce la famosa impepata, tuttavia un piatto da non far mancare è quello di una saporitissima salsetta a base di cozze che può abbinarsi magnificamente bene per ottimi spaghetti e risotti dal profumo di mare.

Cominciamo col mare

Una delle più ricercate golosità per chi si sofferma in luoghi di mare è certamente di soddisfare il desiderio di qualche buon piatto di pesce. In qualche località è ancora possibile procurarsi il pesce appena pescato. Ma anche i mitili sono molto presenti sul mercato e non c’è bisogno di andare a cercarli nelle località marine. Allora basta profittare di questa disponibilità per creare un piatto da far invidia alla più celebri preparazioni a base di pesce.

Con questa salsa molto saporita che presentiamo si potranno condire degli ottimi spaghetti, oppure abbinare ad un magnifico risotto.

Mettiamo in una teglia un bicchiere di vino bianco e 3 decilitri d’acqua, all’incirca scarso due bicchieri da acqua. Vi si aggiungono una cipolla media, una carota tagliata in 3, un po’ di sedano, prezzemolo, qualche foglia di timo, basilico e maggiorana. Lasciamo sul fuoco a fiamma bassa.

Quando il liquido bollendo sarà ridotto della metà, si passa il tutto per il setaccio, e si tiene in caldo senza aggiungere il sale.

Si lavano 700 gr di cozze nere in modo molto accurato eliminando ogni tipo di sporcizia compresa la barbetta che fuoriesce. Poi si lascia cuocere in pentola per 10 minuti chiudendo bene col coperchio.

Il tocco finale

L’acqua ottenuta dalla cottura la si filtra e si aggiunge al sughetto preparato in precedenza. Intanto si liberano i frutti di mare dalle valve.

In una padella sciogliere un pezzetto di burro e far riscaldare insieme a un poco d’olio EVO. Ci si versa sopra tutta la salsetta preparata insieme alle cozze senza il guscio nero e si mette sul fuoco tutto quanto per mezz’ora. Volendo un pizzico di pepe non guasterebbe.

Quando la salsa è divenuta fluida come l’olio, la si può utilizzare per condire spaghetti e preparare un buon risotto. Un piatto che avvicina l’estate.