Tutti amano la maionese, ma spesso prepararla è una operazione snervante perché si rischia che la salsa “impazzisca” e diventi immangiabile. Per questo oggi vi diamo uno spunto molto utile per non fallire in questa delicata preparazione, aggiungendo anche un ingrediente che renderà questa ricetta indimenticabile.

Oggi spieghiamo come preparare una salsa strabiliante ma semplicissima per guarnire i propri piatti con stile e personalità. Vediamo come fare per portarla in tavola in pochi semplici passi.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti necessari:

a) due tuorli di uovo;

b) sale, quanto basta;

c) olio extravergine di oliva, quanto basta;

d) pepe, quanto basta;

e) dieci foglie di basilico;

f) mezzo limone.

La semplicissima operazione

La prima cosa da fare è sgusciare le uova e separare i tuorli dagli albumi. Spremiamo il succo di mezzo limone e inseriamolo in un bicchiere.

Mettiamo da parte i rossi in una ciotolina e condiamoli con la quantità desiderata di sale e pepe. Frulliamo con un frullatore a immersione, incorporando in più riprese l’olio a filo.

Appena la nostra maionese comincerà a formarsi, aggiungiamo sempre man mano il succo di limone. Inseriamo, poi, anche le foglie di basilico per dare a questo composto una nota di gusto e di profumo senza eguali.

Continuiamo a frullare fino a quando avremo ottenuto la consistenza desiderata. Ecco pronta un’ottima salsina da spalmare sul pane, sulla carne rossa o bianca e con cui intingere le patatine fritte.

Oggi abbiamo proposto un'idea innovativa su come portare in tavola una salsa strabiliante ma semplicissima per guarnire i propri piatti con stile e personalità.