A volte in cucina bisogna avere un pò di inventiva e provare abbinamenti nuovi e azzardati. Infatti si possono fare delle meravigliose scoperte solo con i pochi ingredienti che si hanno in dispensa.

Ad esempio, chi penserebbe mai di fare una pasta al sapore di menta? Naturalmente noi Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa. Oggi elenchiamo tutti i passaggi necessari per portare in tavola questa delizia: una salsa dal sapore fresco e avvolgente, perfetta anche per i palati più raffinati.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti necessari per circa un vasetto:

s) 30 grammi di foglie di menta;

b) 20 grammi di parmigiano reggiano grattugiato;

c) 20 grammi di mandorle già pulite;

d) uno spicchio di aglio;

e) sale, quanto basta;

f) 60 ml di olio di oliva.

Il procedimento per portare in tavola una salsa dal sapore fresco e avvolgente

Per prima cosa è necessario lavare bene le foglie di menta e lasciarle sgocciolare in un colino. Dopodiché asciughiamole adeguatamente con la carta assorbente da cucina.

Puliamo lo spicchio d’aglio, tirando fuori l’anima. Sminuzziamo la menta e inseriamola nel mixer con il resto degli ingredienti, tranne il sale. Diamo un’energica frullata e saliamo alla fine.

Questo gesto ci permetterà di calibrare come meglio preferiamo i gusti. Ecco pronto un profumatissimo pesto con cui condire un bel piatto fumante di spaghetti o per insaporire le zuppe.

