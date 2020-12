Una salita del 20% a breve termine nel mirino di Gefran? Del 100% in pochi anni?

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Una salita del 20% a breve termine nel mirino di Gefran? La società quotata a Piazza Affari progetta e produce componenti per l’automazione e sistemi di controllo dei processi industriali in tutto il mondo. Che momento per il mercato italiano! Ci sono diverse occasioni di acquisto che ogni giorno segnaliamo sulle nostre pagine. Attenzione però, ci sono titoli che vanno comprati e mantenuti di lungo termine perchè probabilmente hanno segnato il loro bottom poliennale. Fra di essi, ricordiamo Geox, Saipem, Tenaris e tanti altri.

Il nostro must è sempre lo stesso: comprare titoli sottovalutati all’inizio di un trend direzionale e mantenere fino alla loro inversione di lungo. Non c’è altro da fare. Comprare e vendere in continuazione significa perdere opportunità e uscire da posizioni che forse proprio in quel momento potrebbero iniziare forti esplosioni dei prezzi. Più si mantiene una posizione e più si può guadagnare fino a quando il trend è rialzista.

Gefran (MIL:GE) ha chiuso la seduta del 17 dicembre a quota 5,41 euro in ribasso dello 0,31% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,96 ed il massimo a 5,60. Il titolo nell’anno 2017 ha segnato il massimo a 13,46.

Una salita del 20% a breve termine nel mirino di Gefran?

Abbiamo analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni e i nostri calcoli portano ad un fair vale di 6,79. Il consenso degli altri analisti è in area 7,20. Si prevede inoltre che gli utili cresceranno del 44,88% all’anno.

I grafici si sono messi in area bullish ed ora i prezzi potrebbero esplodere al rialzo.

Quale consiglio operativo?

Non farsi scappare questa occasione e quindi comprare il titolo in apertura del 18 dicembre con stop loss a 5,09 di breve e lungo termine con primo target a 1/3 mesi in area 6,69 e poi a 3/6 mesi in area 7,38.

Il risk reward è ottimale e non vediamo particolari pericoli. Come al solito si procederà per step ma la nostra idea è che Gefran possa anche raddoppiarsi in pochi anni.