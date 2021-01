Gli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa mostrano oggi tre trend da acquistare durante i saldi e con cui dare il benvenuto alla primavera. Questi sono il vestito in pelle, gli stivali Beatles e la gonna a portafoglio. Una rondine non fa primavera, ma questi nuovi trend sì! Ecco come abbinarli in maniera chic e di tendenza.

Il vestito in pelle

Lo stile biker ha già conquistato tutti durante l’inverno. Questo ha riportato in voga capi come gli stivali con le catene, chiodi con borchie e tessuti come la pelle. Per la primavera, invece, il capo che meglio rappresenta questo trend è il vestito in pelle. Marrone cuoio, nero o vinaccio, questo è perfetto per accogliere la primavera, in cui la speranza è che le occasioni di socialità siano maggiori.

Se il vestito ha spalline molto sottili e una scollatura a V consigliamo d’indossarlo con una camicia bianca sotto e degli stivali modello biker. È utile annodarlo in vita o acquistarlo già stretto in questi punti, per sagomare bene la figura. Bellissimo anche il modello con la manica lunga e lo stile più formale. I bottoni sul petto lo impreziosiscono e con un tacco alto il look è immediatamente formale ma chic.

Stivali beatles

Una rondine non fa primavera, ma questi nuovi trend si! Gli stivali Beatles sono infatti il giusto compromesso tra comodità e tendenza. Questo modello ha cavalcato la moda di qualche anno fa e ora giunge sul mercato con i dovuti perfezionamenti. La suola è stile “carro armato” e l’altezza arriva fino alla caviglia. Perfetto sotto i vestiti primaverili anche con qualche millimetro di pioggia. Il modello è molto maschile quindi consigliamo di osare con scollature e dettagli femminili sensuali.

Gonna a portafoglio

Quanto è meraviglioso l’universo delle gonne? Corte, al ginocchio o alla caviglia, le gonne esaltano tutta la femminilità del corpo. Ma il modello di tendenza per l’ormai vicina primavera è la gonna a portafoglio. Questo è un ritorno, un capo da prendere in prestito dall’armadio delle mamme. Qui è certamente possibile trovare una gonna a portafoglio vintage. È semplice riconoscerla per lo spacco laterale, l’altezza al polpaccio e la sovrapposizione di due tessuti o due colori diversi per evidenziare l’apertura “a portafoglio”.