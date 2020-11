Tutti gli scolari hanno notato da tempo che i tappi sulle penne sono bucati in alto. Un fatto curioso, ma la ragione è molto importante, altrimenti perché mai creare in fabbrica questo buco? Molte le spiegazioni, ma la risposta valida è di tutt’altro tenore. Ecco allora una risposta importantissima al perché i tappi delle penne sono forati in alto.

Una risposta importante

Sveliamo subito il motivo per cui i tappi delle penne sono bucati in alto. In effetti la questione è legata alla salute. I più grandi utilizzatori di penne sono gli allievi delle scuole. Fra questi soprattutto i più piccoli. Ma non solo. Molti di loro, infatti, hanno l’abitudine di mettere il tappo in bocca. In passato questo fatto ha provocato delle morti per soffocamento.

Il tappo ingoiato involontariamente, andava a ficcarsi nella trachea ostruendo il passaggio d’aria e provocando la morte. E’ per questo motivo che le fabbriche hanno deciso di creare un forellino sul tappo, in modo tale che l’aria potesse passare e impedire di soffocare.

Altre spiegazioni. Una risposta importantissima al perché i tappi delle penne sono forati in alto

Quando è comparso il foro sui tappi, tutti hanno notato con curiosità questa variazione, cercando di dare una spiegazione. Molti pensavano che il buco fosse stato fatto per far seccare l’inchiostro delle penne attraverso il passaggio d’aria e spingere così gli studenti ad acquistarne di nuove. Dunque un’idea maligna della fabbrica per far vendere più penne.

Altri invece ritenevano, e non completamente a torto, che serviva per evitare che le penne scoppiassero. Infatti molti giovani portavano la penna nei jeans, che diventavano irrimediabilmente macchiati da una chiazza densa d’inchiostro, in genere nelle tasche posteriori.

Ma tutte queste erano delle spiegazioni parziali. E comunque nessuna di loro era quella giusta.

Ecco allora come un piccolo foro, apparentemente innocuo e quasi inutile, si rivela invece fondamentale per evitare incidenti peggiori.

