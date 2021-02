Una ricettina gustosa e veloce per una cena da leccarsi i baffi

Ogni volta che si deve preparare la cena la domanda è sempre la stessa. “Cosa cucino?” Magari si è stanchi dopo una giornata di lavoro e l’idea di mettersi ai fornelli non è proprio entusiasmante. E ci si rifugia in snack veloci o un po’ di pane e affettato. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa parleremo di una ricetta veloce che si può preparare anche nel pomeriggio. Così arrivata ora di cena basterà accendere il forno e dopo 20 minuti il piatto sarà pronto da gustare.

Nonostante sia un piatto non proprio dietetico, questa ricetta può soddisfare tutti i palati. Ovviamente se si vuole mangiare un po’ più leggeri basterà togliere qualche ingrediente che ci sembra più pesante. Ma questo piatto è prelibatissimo così com’è. Provare per credere. Stiamo parlando della lasagna di carciofi e speck.

Ingredienti per 4 persone

6 carciofi grandi (o 10 piccoli);

250gr di sfoglia fresca (meglio se ruvida);

50gr di parmigiano grattugiato;

300ml di besciamella;

200gr di scamorza fresca;

2 etti di speck;

1 spicchio d’aglio;

olio extravergine d’oliva;

prezzemolo;

sale e pepe q.b.

Procedimento

L’unica cosa che richiedere un po’ di tempo è la pulitura e cottura dei carciofi. Quindi prima di tutto puliamo bene i carciofi. Per sapere come farlo nel modo giusto, è possibile trovare una piccola guida qui.

Una volta puliti andranno tagliati in fette abbastanza sottili. In una padella con dell’olio extravergine d’oliva mettiamo a soffriggere l’aglio. Dopo aggiungiamo le fette di carciofi. Le facciamo cuocere per 10 minuti, aggiustando di sale e pepe. Volendo si può aggiungere anche un bicchiere di brodo vegetale, per renderli ancora più morbidi.

Una volta pronti non ci resta che sminuzzare speck e scamorza. E siam pronti a comporre il piatto. La besciamella si può comprare già pronta o preparare in casa se si vuole. Ma se non si ha molto tempo o voglia, va benissimo quella già pronta. Idem per la sfoglia, se si sceglie quella fresca non è necessario bollirla in acqua. Ma se si preferisce farlo, basterà passare le sfoglie in acqua bollente per un minuto. Quindi ora prendiamo una teglia in cui entrino bene le sfoglie. E cominciamo ad assemblare la nostra lasagna.

Una ricettina gustosa e veloce per una cena da leccarsi i baffi

Ricopriamo il fondo della teglia con la besciamella. Dopodiché aggiungiamo uno strato di sfoglia per lasagne. Poi un po’ di parmigiano, qualche pezzettino di scamorza e speck. Poi adagiamo bene le fettine di carciofi, ricoprendo il tutto con la besciamella. E ripetiamo finché non ci sarà spazio per altri strati. E su quello superiore mettiamo solo besciamella e parmigiano grattugiato. Così si creerà una gustosa crosticina.

Inforniamo a 200 ° gradi per 20 minuti. Gli ultimi cinque minuti si può passare a modalità grill per gratinare al meglio la superficie della lasagna.

Ed ecco qui, una ricettina gustosa e veloce per una cena da leccarsi i baffi. Un piatto diverso da portare in tavola e offrire agli ospiti. Veloce e che si può preparare con largo anticipo per poi infornare quando serve!