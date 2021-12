Quando si entra nel mese di dicembre, oltre all’attesa per le ferie per chi lavora e le vacanze per chi studia, si pensa a tutte le leccornie tipiche del periodo. Dall’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, passando per Santa Lucia, fino al Natale, è un susseguirsi di tradizioni popolari e anche culinarie. Nelle cucine di molte case profumi inebrianti di piatti prelibati si spandono nell’aria e fanno venire l’appetito a tutti.

Dopo il Natale ecco la vigilia di Capodanno, fino al giorno dell’Epifania, il 6 gennaio. Festività religiose e giorni di riposo creano un connubio per poter ritemprarsi e mangiare cibi squisiti, tipici del periodo. Tra di essi non può mancare il cotechino. Una tradizione che trae origini dal Nord Italia, e poi diffusa ovunque, è quella di mangiare il cotechino o lo zampone la notte del 31 dicembre oppure il primo di gennaio, giorno di Capodanno.

Il cotechino è un insaccato. Carni varie, condite con spezie sono racchiuse dalla cotenna di maiale. È d’uso consumarlo soprattutto con le lenticchie, dato che si crede portino soldi e fortuna.

Una ricetta veloce per rendere il cotechino con le lenticchie ancora più gustoso e ottima anche per riciclare gli avanzi

All’apparenza questo secondo piatto tradizionale sembra semplice ma racchiude tanto gusto e anche sostanze nutritive ottime in inverno. Chi non ha tempo o voglia di cucinare può scegliere cibi precotti. Si potrà seguire la tradizione ma impiegando meno fatica e meno minuti. Chi, invece, ha del tempo o è bravo in cucina, può sostituire alcuni ingredienti con altri da cuocere nei tempi appropriati. Inoltre, la ricetta che segue può servire anche per riciclare gli avanzi del cenone della notte di San Silvestro.

Cotechino e polenta su letto di lenticchie

Ingredienti

500 g di cotechino precotto;

farina di polenta precotta;

un barattolo di lenticchie precotte;

olio extravergine d’oliva;

rosmarino;

curcuma;

sale e pepe.

Cuocere il cotechino nella busta seguendo le istruzioni della confezione. Intanto preparare la polenta nei tempi indicati dal produttore. Le lenticchie sgocciolate andranno scaldate e condite con un pizzico di sale, olio extravergine d’oliva, un pizzico di curcuma e un po’ di pepe. Cotto il cotechino, liberarlo dalla busta, scolarlo e disporlo su un piatto per affettarlo. La polenta andrà spianata su un tagliere o su carta d’alluminio. Con delle formine o un coppapasta, tagliarla e poi scottarla in padella. Su un piatto da portata formare un letto di lenticchie, adagiare le rotelle di polenta e sopra porvi le fette di cotechino.

Abbiamo, quindi, appreso una ricetta veloce per rendere il cotechino con le lenticchie ancora più gustoso, ottima anche per riciclare gli avanzi.