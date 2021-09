Se abbiamo la fortuna di possedere un orto, sappiamo che settembre è un periodo di attività frenetica. Dobbiamo raccogliere le ultime verdure, preparare le conserve, eliminare le piante ormai arrivate a fine produzione, e assicurarci che tutto sia pronto per l’arrivo dell’autunno.

Settembre è anche l’ultimo periodo in cui abbiamo a disposizione una produzione di pomodori. Soprattutto le varietà più piccole, come i pomodori datterini o i ciliegini, a settembre hanno ancora una produzione importante.

Se ci ritroviamo sommersi dai pomodori dell’orto e non sappiamo più che cosa farne, non lasciamoci scoraggiare: esiste una ricetta velocissima per prepararne grandi quantità tutti insieme, in modo da ridurre al massimo gli sprechi. Per di più i pomodori cucinati in questo modo si conserveranno per lungo tempo e potremo goderceli per tutto l’autunno.

Ma vediamo di che cosa si tratta.

Una ricetta veloce e semplicissima per non sprecare gli ultimi pomodorini dell’orto

Questa ricetta è perfetta per i pomodori di piccole dimensioni, come i datterini, i ciliegini o i Piccadilly, ma si può adattare per qualunque varietà di pomodori. La ricetta consiste in una cottura lenta al forno, per ottenere dei pomodori cotti, ma ancora succosissimi, e che si conservano per lungo tempo. Si tratta di una ricetta veloce e semplicissima per non sprecare gli ultimi pomodorini dell’orto.

Per prima cosa selezioniamo i pomodori, scartando quelli troppo molli. Poi laviamoli accuratamente e asciughiamoli. Una volta lavati e asciugati i pomodorini, prepariamo una teglia e rivestiamola con della carta da forno. Ora tagliamo i nostri pomodorini a metà nel senso della lunghezza. Possiamo procedere con la ricetta vera e propria.

Cuociamoli nel forno per mantenerli succosi e saporiti

Disponiamoli sulla teglia con l’interno del pomodoro rivolto verso l’alto. Ora prepariamo un condimento con olio, sale, prezzemolo, timo e, se lo gradiamo, del peperoncino.

Spennelliamo abbondantemente i nostri pomodori con il condimento. Inforniamo la teglia a 120 gradi per almeno 10 minuti, posizionandola in alto nel forno. Quando i pomodori cominceranno a cuocere, abbassiamo la temperatura del forno a 100 gradi per altri 10 minuti, poi nuovamente a 80 gradi. In questo modo i pomodorini non si bruceranno e resteranno succosissimi e saporiti. Una volta completata la cottura, possiamo consumare subito i pomodori, oppure conservarli in vasetti ricoprendoli con dell’olio di oliva.

Una ricetta semplicissima che piacerà proprio a tutti!

A proposito di pomodori dell’orto, non tutti sanno che i pomodori per l’anno prossimo si possono seminare già in inverno, ecco come preparare un semplicissimo semenzaio sul davanzale.