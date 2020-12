Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’Aloo Gobi è un piatto delizioso e semplice, da accompagnare al naan indicato in questa ricetta. Questa è una ricetta tradizionale indiana vegetariana e invernale, perciò ottima per sfruttare la quantità abbondante di patate e cavolfiori a disposizione in questo periodo.

Dato il quoziente di spezie, si serve con yogurt o formaggi freschi cagliati (i “fiocchi di latte”, per intenderci). Perfetto per sopperire ai morsi della fame senza indugiare nella cucina elaborata, l’Aloo Gobi è anche un buon compromesso calorico.

Per i palati più esigenti, è possibile personalizzare questa ricetta, riducendo la quantità di peperoncino o aggiungendo della panna fresca.

Ingredienti per 3-4 persone

Una cipolla grande, sbucciata e tagliata a dadini fini;

un mazzetto di coriandolo (in alternativa, il prezzemolo) fresco, cui separare i gambi e le foglie;

un peperoncino verde piccolo, tagliato a pezzetti (o un cucchiaino di peperoncino in polvere);

un cavolfiore grande, privato delle foglie e tagliato in otto parti uguali;

3 patate grandi, sbucciate e tagliate a pezzi uguali;

230 g di pomodoro a cubetti (vano bene anche quelli in scatola);

30 g di zenzero fresco, pelato e grattugiato;

30 g di olio (due cucchiai o poco più);

qualche spicchio d’aglio fresco, tritato;

un cucchiaino di semi di cumino;

due cucchiaini di curcuma;

un cucchiaino di sale;

due cucchiaini di garam masala, mistura di spezie indiane reperibile nei negozi etnici.

Questa è una ricetta tradizionale indiana vegetariana e invernale il cui procedimento dev’essere seguito alla lettera, soprattutto se è la prima volta che si prepara.

Scaldare l’olio in una grande casseruola, aggiungere la cipolla tritata e il cumino e proseguire il soffritto, a fiamma bassa.

Girare il mix finché le cipolle non saranno diventate cremose e dorate. Tritare i gambi di coriandolo/prezzemolo, unire la curcuma e il sale. Una volta constatato che gli ingredienti stanno amalgamandosi bene, fare scivolare nella casseruola i pomodori e i peperoncini tritati (meglio andarci piano con al quantità).

Mescolare con cura, facendo cadere sul composto una pioggerellina di zenzero e aglio.

Aloo e gobi, il matrimonio perfetto

Le due parole indicano i protagonisti di questo classico della cucina del Subcontinente: aloo, le patate, e gobi il cavolfiore.

Siamo al momento di addizionare le patate e il cavolfiore al sughetto nella casseruola. È bene non scordarsi di metterci qualche cucchiaio di acqua tiepida, per evitare che il composto si attacchi al fondo della padella.

Assicurarsi che le patate e il cavolfiore siano interamente ricoperti dalla salsina di cipolle, aglio, pomodori, spezie. Coprire, e lasciare stufare a fuoco lento per venti minuti, o abbastanza affinché le patate siano cotte.

Spolverare due cucchiaini di garam masala insieme alle foglie di coriandolo tritate.