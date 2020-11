La paillard, si sa, è un piatto noioso. Ma, per fortuna, ci sono dei procedimenti che permettono di rendere anche il pollame estremamente gustoso. Per questo oggi spieghiamo come portare in tavola una ricetta speciale e veloce che rende la carne bianca saporita e sfiziosa.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti necessari per circa quattro persone:

a) 400 grammi di qualsiasi carne bianca, preferibilmente di pollo;

b) sale, quanto basta;

c) pepe, quanto basta;

d) un limone di medie dimensioni;

e) olio extravergine di oliva, quanto basta;

f) farina, quanto basta.

Il procedimento

Come fare per portare in tavola un secondo piatto sfizioso, ma anche comodo e veloce? Oggi vi spieghiamo come fare.

Prima di tutto, è necessario procurarsi delle fettine di carne bianca, preferibilmente di pollo. Tagliamo a metà un limone e passiamo entrambe le parti su uno spremiagrumi in modo da ottenere un liquido profumato e filtrato.

Versiamo, quindi, la quantità di farina desiderata in un piatto e passiamoci le nostre fettine dentro. Prendiamo, dunque, un tegame capiente e aggiungiamoci dell’olio di oliva. Adagiamoci dentro i pezzi di carne e facciamoli rosolare bene da entrambi i lati.

Facciamole cuocere a fiamma media per circa cinque o sei minuti. Una volta ultimata la cottura, versiamo il succo che abbiamo estratto dal limone. Saliamo e pepiamo da entrambi i lati per aggiustare il sapore.

Ecco pronto, in pochissimo tempo, un piatto proteico, sano e gustoso, che riuscirà soddisfare i palati di tutta la famiglia.

Ecco spiegata, dunque, una ricetta speciale e veloce che rende la carne bianca saporita e sfiziosa. Consigliamo di consultare altri articoli dedicati alle delizie della cucina italiana. Ad esempio sul sito si può trovare un approfondimento che spiega come preparare le scaloppine accompagnandole all’ortaggio più gustoso dell’autunno, il fungo.