La stagione invernale porta con sé freddo e raffreddore, ma anche qualcosa di buono. Di solito si cucinano piatti elaborati e molto calorici, oltre a delle zuppe calde. I dolci che si preparano volentieri sono quelli al cioccolato, anche se a partire dall’autunno piace la torta di mele. Per quanto riguarda le feste, alcuni primi cotti al forno sono un classico irrinunciabile anche rivisitato. Ciò che può a volte sostituirli è un risotto cremoso e fumante.

Con la primavera, però, si tende a variare i piatti e a cucinare più volentieri primi più leggeri. Ci si ritrova, oppure, ai fornelli ad arrostire una fetta di carne per cena e a mangiarla con un’insalata. Certi piatti unici potrebbero risolvere un pranzo. L’importante sarebbe alimentarsi in modo vario e completo.

Per pranzo o cena andrebbe anche bene un’insalata di pasta quando fa caldo. C’è chi la condisce con il tonno, chi mette il pesto e poi ci sono versioni con verdure varie. Ora scopriremo una ricetta sfiziosa per fare un’insalata fredda con la pasta. Ecco gli ingredienti che occorre preparare:

350 g di pasta corta;

150 g di zucchine;

150 g di fagiolini;

350 g di pomodorini;

150 g di mozzarella;

olio extravergine d’oliva;

un mazzetto di basilico;

sale e pepe.

Una ricetta sfiziosa per fare un’insalata di pasta fredda senza tonno o pesto ma con pomodorini e altri ingredienti

Far bollire un po’ d’acqua in un pentolino e immergervi i pomodorini lavati. Estrarli dopo 20 secondi, scolarli e infine spellarli. Dopo averli tagliati in due o quattro parti, togliere i semini. Mettere i pomodorini in un’insalatiera e condirli con un pizzico di sale.

Pulire e lavare i fagiolini e le zucchine e tagliarli a pezzettini. Fare scolare la mozzarella e farla a dadini. Ora mettere sul fuoco l’acqua. Appena raggiunge il bollore, salarla e buttarvi la pasta insieme ai fagiolini e alle zucchine. Fare cuocere e poi scolare la pasta con le verdure. Versare il tutto su un piatto grande piano e fare raffreddare.

Scolare bene i pomodorini e aggiungere nell’insalatiera la mozzarella, la pasta con le verdure e condire con olio extravergine d’oliva, pepe e un po’ di basilico tritato.

Se si desidera, la mozzarella si potrebbe sostituire con dei cubetti di formaggio svizzero o un po’ di quello cremoso. Invece del basilico, inoltre, alcuni preferiscono insaporire l’insalata di pasta con un po’ di origano.

Lettura consigliata

Questo piatto unico ottimo per pranzo o cena sarà più gustoso aggiungendo un frutto ricco di vitamina C