Un trattamento di bellezza al quale non si può rinunciare è la maschera per il viso. Le skin care addicted questa cosa la sanno bene. Le maschere in commercio sono molte, da quelle cremose a quelle in tessuto che garantiscono un maggiore stato di benessere della pelle.

Una delle maschere più usate è quella antirughe.

Tutti sognano di sconfiggere il tempo e avere un aspetto che si mantenga giovane.

Il modo di fermare il tempo però, non è ancora stato trovato. Tuttavia grazie a qualche piccolo rimedio è possibile rimandare il manifestarsi dei suoi effetti.

Purtroppo può capitare che se l’aspetto della propria pelle, con l’uso di queste maschere, è senza dubbio migliorato, il portafoglio si è svuotato.

Prestando attenzione alla quantità di soldi spesi mensilmente per questi rimedi di bellezza, ci si rende conto che sono molti.

La soluzione a prima vista, sembrerebbe quella di dover scegliere tra il benessere della propria pelle o quello del proprio conto in banca. Non è così.

Risparmiare soldi non significa dover rinunciare alla skin care.

Avere una pelle tonica ed elastica è possibile anche risparmiando. Ecco una ricetta semplicissima da provare per realizzare in casa una maschera viso antirughe e risparmiare soldi.

Maschera viso antirughe alla carota

Avere un viso più giovane e luminoso, applicando questa maschera viso antirughe alla carota è un sogno che diventa realtà. Le rughe d’espressione svaniranno e quelle più profonde saranno attenuate.

Tutto questo è reso possibile dalle proprietà benefiche della carota.

Il betacarotene e gli altri carotenoidi contenuti, hanno un’azione antiossidante, immunostimolante e antinvecchiamento. I suoi oli essenziali hanno proprietà cicatrizzanti, protettive ed emollienti.

Le sue vitamine e i suoi minerali, sono fondamentali per l’organismo. Per tutti questi motivi, l’estratto di carota, è molto utilizzato in cosmetica.

Il suo succo è un nettare prezioso per la pelle, la idrata e tonifica, proteggendola allo stesso tempo dai raggi del sole.

Come prepararla

Ecco gli ingredienti per una ricetta semplicissima da provare, per realizzare in casa una maschera viso antirughe e risparmiare soldi:

4 carote;

4 cucchiai di miele.

Procedimento:

cuocere le carote al vapore;

lasciare intiepidire le carote e schiacciarle con una forchetta fino a quando non si sarà ottenuta una purea omogenea;

unire il miele alla purea e mescolare fino al raggiungimento di un unico composto.

Una volta finita la preparazione, applicare la maschera sul viso deterso. La maschera deve essere lasciata in posa per almeno 10 minuti.

Trascorsi i 10 minuti, risciacquare con acqua fredda. L’applicazione di questa maschera è consigliata non più di due volte a settimana.

Applicandola più volte, si rischia di rendere la pelle grassa.