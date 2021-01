Scopriamo come portare in tavola una deliziosa ricetta che risponde al motto “minima spesa e massima resa”. Di cosa stiamo parlando? In questo caso di una ricetta semplice e veloce, perfetta per salvare la cena all’ultimo minuto senza rinunciare al gusto.

Scopriamo insieme come portare in tavola una pasta ai broccoli con l’aggiunta di ricotta e dadini di prosciutto cotto.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per circa due persone:

a) 200 grammi di pasta corta, preferibilmente penne rigate;

b) acqua di cottura, quanto basta;

c) 200 grammi di ricotta fresca;

d) pepe, quanto basta;

e) sale, quanto basta;

f) una confezione di dadini di prosciutto cotto;

g) noce moscata, quanto basta;

h) 100 grammi di broccoli freschi o surgelati;

i) 200 grammi di parmigiano reggiano grattugiato DOP.

Come prepararle

Prendere una pentola molto ampia e mettere l’acqua a bollire su una fiamma viva.

Nel frattempo prendere un broccolo e cominciare a togliere le parti di scarto. Dividerlo in cimette.

Conservare la parte interna del gambo e tagliarla a rondelle. Se non si ha tempo, prediligere il corrispettivo peso dell’alimento surgelato. Appena l’acqua si mette a bollire, aggiungere il sale grosso.

Controllare il tempo di cottura della pasta che, generalmente, per le penne rigate, si aggira sui dieci minuti. Buttare dentro la pasta e dopo cinque minuti inserire anche la verdura tagliata. In questo modo sia l’ortaggio che la pasta raggiungeranno insieme la giusta cottura. Scolarli bene.

Preparare una grande scodella e inserire al suo interno la ricotta fresca. Buttare dentro i dadini di prosciutto cotto e poi ciò che abbiamo scolato. Amalgamare il tutto e versare all’interno del composto il formaggio grattugiato. Aggiustare di sale e pepe. Finire con una spolverata di noce moscata.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, come preparare un delizioso primo piatto con una ricetta semplice e veloce, perfetta per salvare la cena all’ultimo minuto. Se si amano le preparazioni a base di verdura, allora è il caso di cercare una ricetta a base di radicchio. Basta cliccare qui per trovarne una.