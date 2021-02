La cotoletta di finocchi al forno, una ricetta semplice e gustosa che conquista anche i bambini. È perfetta per tutta la famiglia ed è un modo per far mangiare la verdura ai bambini, spesso restii quando si tratta di mangiare questi alimenti.

L’ingrediente che li conquisterà, più di tutti, è la panatura dorata e croccante (volendo si può anche arricchire con formaggio grattugiato).

Questa, quindi, è una ricetta con tutto il buono della cotoletta ma con poche calorie. Dal momento che gli ingredienti che andremo ad utilizzare sono pochi ci darà ancora più soddisfazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Ingredienti

Sempre facendo riferimento a una porzione per quattro persone utilizzeremo:

a) due finocchi;

b) 200 grammi di pane grattugiato;

c) due uova;

d) sale, quanto basta;

e) burro chiarificato, quanto basta.

Preparazione

Per prima cosa versiamo abbondante acqua in una pentola. Intanto che bolle laviamo i finocchi sotto l’acqua corrente.

Asciughiamoli e tagliamoli a fettine di medio spessore. Quando l’acqua avrà iniziato a bollire aggiungiamo un pizzico di sale e uniamo i finocchi.

Questi ultimi dovranno essere scolati dopo all’incirca cinque minuti perché è importante che non si sfaldino.

Rompiamo le uova in una ciotola, saliamole leggermente e sbattiamole con una forchetta.

Passiamo le fette di finocchio prima nell’uovo, poi nel pane grattugiato. È importante che facciamo aderire il tutto in modo omogeneo.

Inoltre, se volessimo rendere la panatura ancor più croccante, ripetiamo il passaggio due volte e insaporiamole con del pepe nero.

Mettiamo una noce di burro chiarificato a scaldare in padella: importante farlo a fuoco moderato per non bruciarlo.

Adagiamo una o due cotolette di finocchio, distanziandole, e cuociamole qualche minuto a fuoco alto per renderle croccanti.

Dopodiché lasciamole andare qualche minuto a fuoco medio. Quando saranno passati i minuti richiesti e saranno dorate e croccanti possiamo sfornarle, trasferirle su un piatto da portata e servirle a tutta la famiglia.

Come dicevamo è una ricetta semplice e gustosa che conquisterà anche i bambini.