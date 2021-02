A volte abbiamo delle strane voglie quando si tratta di cucina. Gli abbinamenti per raggiungere la ricetta perfetta sono tantissimi e la voglia di sperimentare è molta.

Questa è una ricetta rapidissima per uno stuzzichino esotico, dei bocconcini di caciocavallo all’ananas.

La dolcezza quasi stucchevole dell’ananas si sposa bene con il sapore più deciso del caciocavallo. Insieme, formano uno spuntino stuzzicante, un bocconcino tira l’altro e in men che non si dica sono finiti.

La particolarità di questa ricetta sta nella salsa in cui si marina il caciocavallo. La salsa è formata da grappa, cognac e uovo.

Ingredienti

a) 250 gr di caciocavallo;

b) 2 fettine di ananas fresco e non sciroppato;

c) 1 uovo intero;

d) 1 porro;

e) 1 cucchiaio di maizena;

f) 1 cucchiaio di grappa;

g) olio per friggere;

h) 4 cucchiai di brodo vegetale;

i) 1 cucchiaio di zucchero;

l) 1 cucchiaio di maizena;

m) 1 cucchiaio di cognac;

n) 1 cucchiaio di aceto di vino bianco.

In una terrina, prepariamo il composto in cui far riposare il caciocavallo. Mettiamo nella terrina la grappa, la maizena, l’uovo sbattuto, il sale e il pepe. Tagliamo il caciocavallo a cubetti e mettiamolo a marinare nella terrina per qualche minuto. Puliamo il porro e tagliamolo a striscioline sottili, quindi facciamo a cubetti le fettine di ananas fresco.

Prepariamo la salsa per il nostro stuzzichino con il brodo vegetale, lo zucchero, la maizena, il cognac e l’aceto bianco e mettiamola da parte, dopo aver mescolato tutto per bene con l’aiuto di un cucchiaio.

Scaldiamo dell’olio in una padella e saltiamoci il caciocavallo per due minuti, quindi lasciamolo scolare su della carta da cucina. Nella stessa padella cuociamo il porro e l’ananas per il tempo necessario. A questo punto aggiungiamo la salsa e facciamola addensare per bene. Uniamo alla salsa il caciocavallo e mescoliamo per bene. Serviamo i nostri bocconcini ben caldi.