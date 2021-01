Una ricetta piemontese sfiziosa e d’impatto per iniziare l’anno con il piede giusto

Oggi spieghiamo come preparare una ricetta piemontese ricetta piemontese sfiziosa e d’impatto per iniziare l’anno con il piede giusto. Parliamo, dunque, del pollo alla marengo, una preparazione tradizionale da consumare per il primo dell’anno.

La lista della spesa

a) Un pollo intero;

b) olio extravergine di oliva quanto basta;

c) quattro uova di medie dimensioni;

d) quattro fette di pane in cassetta;

e) sale, quanto basta;

f) pepe, quanto basta;

g) vino bianco, quanto basta;

h) 500 grammi di pomodori pelati;

i) quattro funghi porcini;

l) quattro scampi;

m) una testina di aglio;

n) farina di tipo 00, quanto basta.

Come prepararlo

Dividere il pollo a pezzi, sciacquarlo bene e asciugarlo. Dare alle varie parti una leggera infarinatura. Prendere una padella e mettere a scaldare l’olio con lo spicchio di aglio.

Appena quest’ultimo comincerà a rosolare, inserire il pollo e farlo dorare da entrambi i lati. Sfumare con vino bianco e inserire i pelati, salando e pepando.

Lasciare andare il tutto a fiamma dolce per circa venti minuti, coprendo con un coperchio. Una volta trascorso questo tempo inserire i funghi lavati, privati delle parti di scarto e tagliati fini.

Aggiungere mezzo bicchiere di acqua. Privare i gamberi del budello e inserirli nella pentola, aggiungendo sempre un pò di vino. Cuocere altri dieci minuti.

Nel frattempo, si può passare alla preparazione delle uova. Basta prendere le fette di pane e, con l’aiuto di una formina, incidere un cerchio al loro centro. Farle rosolare da entrambi i lati in una padella con un filo di olio. Inserire nel buco un uovo sgusciato e portare il tutto a cottura. Impiattare il pollo alla marengo, affiancandolo con il pane e le uova.

