Chi per ragioni di salute, chi per salvare gli animali, oggi sempre di più cercano alternative vegane ai piatti tradizionali. Se alcuni di questi sono difficili da veganizzare, altri sono più semplici del previsto. La carbonara vegana sembra ancora un sogno lontano, ma oggi è possibile cucinare lasagne che inganneranno i nostri palati. Sembrerà di mangiare besciamella e ragù veri! Ecco una ricetta per cucinare delle lasagne vegane che stupiranno anche i tuoi amici carnivori.

Tutti gli ingredienti

Per preparare le lasagne vegane bisogna prima avere gli ingredienti giusti. I prodotti di origine animale, infatti, si nascondono in quasi tutti gli ingredienti delle lasagne tradizionali. In commercio possiamo però trovare delle alternative.

Iniziando dalla sfoglia di pasta, bisogna acquistare lasagne senza uova. Dopodiché avremo bisogno di farina, olio o margarina vegetale, sale, noce moscata, del latte vegetale non zuccherato e del sugo.

E per il ragù? Prima dell’avvento dei burger vegani le ricette prevedevano lenticchie o piselli. Questi sono buonissimi nelle lasagne, ma oggi possiamo imitare il gusto della carne. Grazie a burger come il Next Level Burger o l’Impossible Burger possiamo cucinare un trito di carne vegetale che sembra vero. Infine, per spolverare l’ultimo strato di lasagne, possiamo utilizzare dello lievito alimentare in scaglie.

Una ricetta per cucinare delle lasagne vegane che stupiranno anche i tuoi amici carnivori

La preparazione delle lasagne vegane è quasi uguale a quella delle lasagne tradizionali. A seconda del tipo di sfoglia che abbiamo acquistato queste andranno fatte sbollentare o utilizzate secche. In questo secondo caso il sugo dovrà essere leggermente più liquido del normale. Per preparare la besciamella bisogna unire farina, latte vegetale, olio o margarina, sale e noce moscata. Questi vanno messi in un pentolino e scaldati a fuoco basso. Quando il tutto inizierà a bollire, continuare a mescolare finché non avrà raggiunto lo spessore desiderato.

Se la besciamella resta troppo liquida aggiungere farina. Il sugo sarà un sugo tradizionale aggiungendo a piacere verdure o lasciandolo semplice a base di carne vegetale tritata e sugo al pomodoro. Per preparare le lasagne bisogna creare degli strati di besciamella, sugo e sfoglia. Finire il tutto con uno strato di sugo e besciamella e un po’ di lievito alimentare in scaglie. Le lasagne andranno infornate a 180° per almeno mezz’ora.