Davvero squisiti e adatti per essere inzuppati nel latte ma anche nello yogurt. Ecco i biscotti al latte da provare assolutamente. Una ricetta economica, veloce e soprattutto con pochi ingredienti per soddisfare quel desiderio di dolce che spesso bussa alla porta, dello stomaco! Di seguito tutto l’occorrente per gustosissimi biscotti da condividere con tutta la famiglia.

Ingredienti

2 uova;

100 g di zucchero semolato;

300 g di farina tipo 00;

50 ml latte;

50 ml olio di semi;

scorza grattugiata di 1 limone o di 1 arancia;

1 bustina vanillina;

mezza bustina di lievito per dolci;

zucchero a velo.

Una ricetta leggera per preparare squisiti biscotti al latte in poche mosse. Procedimento

Realizzare degli ottimi biscotti al latte è davvero semplice. Poche mosse per una ricetta da riproporre ogni volta che si ha voglia di qualcosa di buono. Innanzitutto, in una ciotola lavorare le uova con lo zucchero. Mescolare fino a creare un composto spumoso. Aggiungere il latte a filo, l’olio di semi e la scorza grattugiata di un limone oppure un’arancia.

Setacciare la farina ed incorporare al composto. Successivamente, fare lo stesso con la vanillina e il lievito. Lavorare e amalgamare tutti gli ingredienti mescolando con cura per qualche minuto. A questo punto formare tante piccole porzioni e con i palmi delle mani modellare ciascun pezzo a forma di pallina leggermente schiacciata al centro. Far rotolare le palline nello zucchero a velo e poi riporle ad una ad una in una teglia ricoperta da carta da forno. Si consiglia di far riposare i biscotti in frigorifero per circa mezz’ora, poi passarli in forno e cuocerli. Infornare con forno statico a 180° per circa 20 minuti circa. Una volta cotti, i biscotti al latte saranno pronti per essere gustati in un sol boccone.

