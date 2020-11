Quando all’estero ci prendono in giro, definendoci “mangia spaghetti”, in realtà ignorano che ci stanno facendo un complimento. La pasta, e in modo particolare gli spaghetti, è infatti uno dei tre alimenti più consumati a livello internazionale. Anche a casa, quando non sappiamo effettivamente cosa cucinare, anche il classico piatto di spaghetti con aglio, olio e peperoncino, rappresenta una bontà. Oggi, però, i nostri Esperti suggeriscono una ricetta insolita ma decisamente appetitosa quella degli spaghetti al tonno e mandorle, con l’aggiunta delle acciughe.

Gli ingredienti per 5 persone

Ecco la ricetta, con gli ingredienti per 5 persone:

500 grammi di spaghetti;

250 grammi di tonno;

due acciughe;

30 grammi di mandorle;

aglio e peperoncino;

300 grammi di passata di pomodoro;

sale e olio;

una manciata di capperi sottaceto.

Una ricetta insolita ma decisamente appetitosa quella degli spaghetti al tonno e mandorle, che abbiamo provato anche nella versione senza pomodoro, ma con le olive, sia verdi che nere. Sinceramente, ci sono piaciute entrambe le versioni.

La preparazione

Prendiamo una pentola bassa e facciamo soffriggere l’aglio assieme alle acciughe, unendo poco dopo sia la salsa di pomodoro che il tonno. Sentiamo immediatamente il livello del sale, aggiungendolo alla bisogna;

aggiungiamo una spolveratina di peperoncino e facciamo cuocere per una mezz’oretta, coprendo col coperchio;

in un tegame antiaderente, lasciamo tostare le mandorle senza l’aggiunta di nessun condimento, spegnendo il fuoco una volta raggiunta la doratura;

uniamo i capperi al sugo, nel frattempo raffreddato, o comunque intiepidito, dando altri 5 minuti di gas;

cuociamo gli spaghetti, scolandoli bene al dente e saltandoli assieme al sugo, e unendo per ultime le mandorle;

nel caso in cui decidessimo di rinunciare alla passata e unire le olive, queste ultime andrebbero unite al sugo assieme ai capperi.

Approfondimento

La ricetta perfetta per il prossimo San Martino ovvero le muffolette delizie di pane