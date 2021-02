Se si desidera trovare un modo per stupire i propri ospiti o i propri cari, utilizzando un ingrediente gustosissimo, ma quasi a costo zero ecco la soluzione ideale. Di cosa stiamo parlando? Delle uova, elemento facile da reperire, ricco di proteine, economico e leggero da digerire.

Per completare questo piatto non serviranno guarnizioni esotiche o particolari. Ma basterà solo usare una comunissima frusta da cucina.

Oggi spieghiamo come proporre alla propria famiglia una ricetta innovativa con pochissimi ingredienti per delle uova morbide come una nuvola.

Ingredienti

Gli ingredienti necessari per quattro persone:

a) otto uova di medie dimensioni;

b) sale, quanto basta;

c) pepe, quanto basta.

Una ricetta innovativa con pochissimi ingredienti per delle uova morbide come una nuvola

Prendere due contenitori di vetro separati. Da una parte sgusciare gli albumi, dall’altra i tuorli facendo attenzione a preservare questi ultimi intatti e tondi.

Mettere da parte i rossi, preferibilmente in frigo, per non perdere le loro proprietà organolettiche.

Prendere gli albumi e montarli con l’ausilio di una frusta elettrica a neve ferma. Una volta ottenuto questo risultato, prendere la teglia del forno e della carta forno.

Con l’ausilio di una spatola di plastica trasferire i bianchi sulla carta e formare otto diversi cerchi. Al centro di ognuno di loro posizionare un tuorlo crudo. Infornare a 180 gradi in forno preriscaldato.

Attendere circa cinque o sei minuti per ultimare la cottura. A questo punto saranno pronti delle uova dalla presentazione estetica impeccabile. Guarnire con sale e pepe secondo il proprio gusto e impiattare.

Oggi abbiamo spiegato il procedimento per ottenere una ricetta innovativa con pochissimi ingredienti per delle uova morbide come una nuvola. Se si desidera scoprire altri modi per cucinare questo alimento senza cadere nella banalità consigliamo di leggere questo articolo: “Un secondo piatto semplicissimo che stupirà i vostri commensali!”.