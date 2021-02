Chi mangia vegano o vegetariano sa benissimo che un ottimo alleato nella cucina senza carne è il tofu. Si tratta di un alimento ottenuto in modo simile al formaggio. Si fa cagliare il latte di soia con alcuni componenti, ad esempio, acido citrico, succo di limone o sali di magnesio. Essendo un derivato della soia, non solo non contiene carne, ma non è neanche di derivazione animale, quindi rientra nel tipo di alimentazione accettabile anche per i vegani.

Per molti, un alimento vegetale è già di per sé poco appetibile. Quello che non tutti sanno è che con un po’ di abilità e inventiva si possono realizzare ricette gustosissime, che possono essere piacevoli e golose anche per chi non è vegetariano o vegano.

Una ricetta gustosissima a base di tofu che farà impazzire anche chi non è vegano

Ecco allora che gli esperti di cucina della redazione di ProiezionidiBorsa hanno scovato una ricetta semplice, veloce, ma di sicuro effetto. Si tratta di un procedimento davvero alla portata di tutti ma che farà veramente leccare i baffi per una pasta a pranzo o cena da ricordare.

Il tofu, infatti, pur essendo un alimento etico e sano, ha il problema di essere poco saporito. E allora, ecco come risolvere! Bastano un po’ di pomodorini datterini. Vanno messi in una pirofila dal bordo alto e ben stesi sul fondo. Poi un giro di olio extravergine d’oliva e un mix di sale e pepe per dare sapore. Mescolare il tutto.

Ora va aggiunto un panetto di tofu nel mezzo e un altro pizzico di sale e pepe. A questo punto si inforna tutto per 40 minuti a 200 gradi. Basta ora schiacciare il tutto con una spatola. Ed ecco fatto un sughetto cremoso e sfizioso a base di tofu! Basterà unire la pasta già lessata e scolata che si preferisce, magari degli ottimi fusilli in modo che assorbano meglio il condimento. Buon appetito!