Quante volte ci capita di rincasare e di avere i minuti contati, tra un impegno e l’altro, e non avere il tempo di mettere qualcosa in tavola. Inizia la caccia al piatto veloce, ma saporito. Oggi i nostri Esperti di cucina propongono una ricetta fulminea e gustosa con gli spaghetti lampo. Così veloci da preparare, ma altrettanto da gustare, dato il piacevole sapore che ci lasceranno. Un piatto, che nasce con l’idea della pasta lunga, ma che può trovare una felice alternativa anche in quella corta. Ecco la ricetta per quattro persone.

Gli ingredienti

Sono molto semplici gli ingredienti di questa pasta, con un’unica insolita alternativa: i pinoli:

400 grammi di spaghetti;

70 grammi di olive verdi snocciolate;

20 grammi di capperi;

passata di pomodoro;

20 grammi di pinoli;

una scatoletta di tonno;

sale;

olio extravergine.

Tutti ingredienti, che solitamente sono presenti nelle nostre dispense, eccezion fatta, forse proprio per i pinoli, che possiamo però acquistare anche nelle comode buste monouso. Non è volutamente presente il formaggio grattugiato, per non contrastare con l’aroma dei pinoli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La preparazione

Una ricetta fulminea e gustosa con gli spaghetti lampo, che prepareremo seguendo la ricetta:

mettiamo a bollire la pasta in acqua abbondante;

prendiamo il mixer e frulliamo le olive, i capperi, il tonno e i pinoli, aggiungendo dell’olio extravergine per formare un gustoso paté. Una pregevole alternativa è quella di preservare i pinoli, scottarli appena in padella e, aggiungerli interi alla fine. Entrambe le varianti sono gustose. A noi la scelta;

prendiamo una terrina e uniamo il paté alla passata di pomodoro, regolando eventualmente sia di sale che di olio;

scoliamo la pasta al dente e facciamola saltare assieme al nostro sugo.

Consigliamo di gustare con un vino bianco, sia fermo che frizzante, servito fresco. Ne approfittiamo per suggerire la lettura di un altro articolo tematico sulle paste veloci ed economiche.

Approfondimento

Due ricette di pasta veloci e gustose pronte in soli 10 minuti