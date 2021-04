Con la primavera arrivano le fragole, golose e dall’alto valore nutrizionale. Il frutto, infatti, oltre che essere ricco di vitamine, minerali, fibre e amminoacidi, è una fonte di flavonoidi che gli conferiscono proprietà anti-infiammatorie. Inoltre, le fragole sono diuretiche, rinfrescanti e depurative e contengono xilitolo, sostanza in grado di prevenire la formazione della placca dentale e l’alitosi. Oltre a ciò, questo frutto di stagione ha un buon potere saziante e può essere un valido spunto per le diete ipocaloriche. Ma è meglio non mangiarne troppe se si è soggetti allergici perché inducono la liberazione di istamina. Golosissime con la panna e il gelato, le fragole possono essere gustate al naturale così come “condite” con zucchero e/o succo di limone. Ma esiste anche una ricetta fantastica per un facile dessert a base di fragole pronto in 3 minuti.

La tagliata di fragole al fondente

Le fragole sposano alla perfezione anche col cioccolato. Per ottenere una ricetta fantastica per un facile dessert a base di fragole pronto in 3 minuti è sufficiente, quindi, procurarsi dei frutti maturi e dolci e del cioccolato fondente. Per prima cosa bisogna lavare bene le fragole e tagliarle a pezzi. E’ sufficiente dividerle ognuna in quattro parti. Si prende quindi il cioccolato fondente almeno al 70% e lo si riduce in piccoli pezzi (quello delle uova di Pasqua è perfetto). Si mettono i pezzetti o le scaglie di cioccolato in una ciotola o in una tazza e lo si fa sciogliere al microonde (bastano un paio di minuti). A questo si aggiungono le fragole in pezzi e il gioco è fatto: la tagliata di fragole al fondente è pronta da gustare al cucchiaio.

L’alternativa

Un’alternativa consiste nel lasciare le fragole intere, posizionarle in un piatto con la punta rivolta verso l’altro e versare su ognuna il cioccolato fuso (che si può ottenere anche col bagnomaria). Se si lascia raffreddare il tutto, poi, si otterranno dei fantastici cioccolatini. Ai benefici delle fragole, questo semplice dessert unisce quelli del cioccolato fondente. Oltre a far bene all’umore (contiene triptofeno che stimola la produzione di serotonina), infatti, il cacao protegge dalle malattie cardiometaboliche, come il diabete di tipo 2 e il restringimento delle arterie. Insomma, fragole e cioccolato è un dolce che fa bene alla gola, al cuore e allo spirito.