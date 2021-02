Oggi gli esperti di cucina della redazione di ProiezionidiBorsa hanno scovato per i lettori una ricetta gustosa, fatta di ingredienti semplicissimi. Con una particolarità: è leggerissima perché senza burro! Si tratta di un panettone che si può preparare in pochissimo tempo. Un successo garantito sia a colazione che a merenda!

Non occorrono particolari capacità per sfornare questo dolce gustoso che farà leccare i baffi a tutta la famiglia. Ma per prima cosa, bisogna fare la spesa! Perciò scopriamo subito qual è la ricetta prima di affrontare il procedimento. Basta continuare a leggere!

Una ricetta facilissima per un panettone senza burro leggero e gustoso

Ecco allora la ricetta che si dovrà seguire per realizzare questo gustoso dolce.

– 2 uova fresche;

– 250 grammi di yogurt magro;

– 100 grammi di zucchero di canna;

– 1 limone;

– 250 grammi di farina;

– 16 grammi di lievito per dolci;

– 30 millilitri di olio di semi di girasole;

– zucchero a velo q.b.;

zucchero a velo q.b.; – un pizzico di sale.

Il panettone leggerissimo avrà quindi un freschissimo e golosissimo aroma al limone.

Ecco il procedimento in pochi semplici passaggi

Vediamo i passaggi di questa ricetta facilissima per un panettone senza burro leggero e gustoso.

In una terrina vanno montati a neve gli albumi delle due uova. A parte, unire i tuorli delle uova con il sale, lo yogurt e lo zucchero di canna. Mescolare con il mixer a fruste. Aggiungere al composto il succo del limone e la sua buccia grattugiata. Setacciare la farina per unirla al tutto. Mescolare nuovamente con le fruste fino a ottenere un impasto omogeneo. Aggiungere il lievito, l’olio di semi di girasole e, infine, gli albumi montati a neve precedentemente. Mescolare ulteriormente, ma stavolta con delicatezza utilizzando una spatola.

Infarinare una forma per panettoni e versarci il composto. Infornare a 180 gradi per 35 minuti. Servire tiepido, guarnendo con un paio di fettine di limone e cospargendo con zucchero a velo.