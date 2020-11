Le carni bianche sono molto consigliate durante la dieta. Grazie al loro apporto di proteine sono ottime per saziarsi e non rischiare di mettere su peso. Ma non è affatto detto che il petto di tacchino vada solo mangiato ai ferri senza condimento. Vediamo una ricetta per renderlo più gustoso, ma sempre povero di grassi.

Una ricetta facile e dietetica per cucinare il tacchino

Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa vogliamo parlavi degli involtini di tacchino con broccoli e noci.

Una ricetta facile e veloce, ci vogliono solo 15 minuti.

Ingredienti per 1 persona:

a) 120gr di fesa di tacchino già a fette;

b) 60gr di cime di broccoli;

c) 5gr circa di gherigli di noce;

d) Mezzo spicchio d’aglio;

e) Olio, sale e pepe q.b.;

f) Un po’ di vino bianco per sfumare.

Procedimento

Prima di tutto vanno cotti i broccoli. Per una versione più dietetica possono essere cotti al vapore. Altrimenti vanno bene anche bolliti.

Nel frattempo prendiamo le fettine di tacchino e rendiamole sottili con il batticarne. In alternativa, mettiamo le fette di tacchino tra due fogli di carta da forno. E possiamo usare un qualsiasi oggetto pesante per batterle. Ad esempio una bottiglia di vetro.

A questo punto, scaldiamo in una padella dell’olio, aggiungiamo le cime di broccoli e le facciamo saltare. Saliamo e pepiamo a piacere. Possiamo anche aggiungere un po’ di peperoncino.

Dovranno cuocere poco, 5 minuti circa. Prendiamo le noci e sminuzziamole finemente.

Ora è il momento di realizzare gli involtini.

Prendiamo una delle fette di tacchino, mettiamo un cucchiaio raso di broccoli e un po’ di noci tritate. Arrotoliamo e fermiamo il tutto con un paio di stuzzicadenti.

Riprendiamo la padella in cui abbiamo fatto saltare i broccoli. Mettiamo giusto un filo d’olio, non di più. Lasciamolo scaldare e adagiamo gli involtini. Facciamo rosolare gli involtini da entrambi i lati, quando si vedrà una leggere crosticina, versiamo il vino. Sfumiamo, abbassiamo la fiamma e copriamo con un coperchio.

Dopo circa 10 minuti togliamo dal fuoco. Tagliamo a fette l’involtino dopo aver rimosso gli stuzzicadenti e serviamo.

Questo piatto avrà solo 160Kcal. E se si vuole renderlo ancora più leggero, si può sfumare con acqua invece che con il vino.

Ed ecco una ricetta facile e dietetica per cucinare il tacchino. Se la carne non vi sembra molto tenera, ecco alcuni trucchi per farla ammorbidire.