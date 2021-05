Un pesce robusto e possente, dai denti aguzzi, si mimetizza in mare cambiando il colore del suo corpo. La cernia può essere lunga fino ad un metro, è ghiotta di polpi e molluschi. Sovrana del Mar Mediterraneo e delle scogliere, vive negli abissi a centinaia di metri di profondità. È consigliata per le diete, ma anche per regimi alimentari volti ad abbassare il colesterolo. Ricchissima di omega 3, vitamine dei gruppi A, B, C, D, potassio, sali minerali, è una fonte inesauribile di nutrimento. Migliora il metabolismo, il sistema immunitario, previene l’ipertensione, è consigliata a grandi e bambini.

Per non cucinare sempre il solito pesce al forno, ecco una ricetta da chef leggera, delicata e squisita: la cernia in padella pronta in pochi minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Cernia con pomodorini e olive

Prepariamo una pietanza raffinata e delicata di facile esecuzione, che esalta tutto il sapore di questo pesce prezioso ed eccezionale. Gli ingredienti per 2 persone sono:

400 gr di filetto di cernia;

150 gr di pomodorini;

60 gr di olive nere denocciolate;

uno spicchio d’aglio;

prezzemolo e alloro q.b.;

un bicchiere di vino bianco;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Usare una padella capiente con coperchio e come prima cosa fare un soffritto con aglio e olio. Poi rosolare i filetti per fare dorare l’esterno, e sfumare con del vino bianco a fiamma alta. Abbassare il fuoco e aggiungere i pomodorini, precedentemente lavati, sale e pepe, olive e una foglia di alloro. Lasciare cucinare al minimo con il coperchio per 10-15 minuti e poi servire con un po’ di prezzemolo fresco direttamente nel piatto.

Se dovesse avanzare, questo secondo si trasforma in un ottimo condimento per condire la pasta il giorno dopo, oppure si può congelare e tenere in freezer.

Questa è una ricetta da chef leggera, delicata e squisita, pronta davvero in pochi minuti!