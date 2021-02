Le noci sono un alimento che troviamo più o meno in tutte le dispense. Che vengano consumate a colazione, a fine pasto o a merenda, sono un meraviglioso compromesso fra gusto e salute. In questo articolo vi proporremo una ricetta con le noci, l’alimento della longevità per tutta la famiglia.

Perché le noci fanno bene? Le proprietà di questo frutto sono incredibili. Scopriamone alcune:

Sono un’ottima fonte di proteine e grassi buoni.

Essendo ricche di vitamina E, aiutano il sistema immunitario.

Ricche di magnesio, proteggono il cuore e il sistema nervoso.

Contengono calcio, utile per denti e ossa, e melatonina, utile per dormire.

Grazie all’azione dell’acido alfalinoleico, le noci aiutano a mantenere la pressione bassa.

Le noci sono prive di colesterolo.

L’olio di noce è ricco di vitamina C e di Omega 3, nutrienti fondamentali per la salute dei capelli e della pelle.

Ovviamente, essendo molto caloriche, è bene non eccedere, limitandosi a quattro o cinque gherigli al giorno. Esistono tante varietà di questo fantastico frutto a guscio: come le noci Pecan, di Macadamia e le noci del Brasile. Tutte da provare!

Sono molti i piatti a base di buonissimo questo frutto, oggi vi proponiamo una ricetta con le noci, l’alimento della longevità, sfiziosa e super veloce da realizzare!

Maccheroni in salsa di broccoli e noci per 2 persone:

200 grammi di broccoli

100 grammi di robiola

8 noci

190 grammi di pasta

sale e pepe q.b.

Fai bollire i broccoli in abbondante acqua salata per dieci minuti. Scolali e frullali nel mixer con le noci, la robiola fresca, un filo d’olio, un pizzico di sale e di pepe. Nel frattempo fai cuocere i maccheroni. Unisci la salsa di broccoli e noci alla pasta, e amalgama con un po’ di acqua di cottura.

Ora puoi gustarti tutti i benefici e la bontà delle noci!