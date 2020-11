Mai provato a mettere accanto ai funghi questo alimento così ricco di sapore e spesso scelto dai grandi chef? Forse non saremo dei grandi chef, ma la ricetta è facile e veloce e potrebbe veramente sorprenderci. Ecco, allora, una ricetta che concentra in un primo piatto tutta la bontà dei sapori autunnali.

Ingredienti e salute

Gli ingredienti base per questa ricetta sono i funghi e i broccoletti. Broccoli, rape e cavolfiori appartengono tutti alla stessa famiglia, le crocifere. Hanno delle buone proprietà salutari come la prevenzione dei tumori, migliorano la fertilità, sono benefici per il cervello. Producono un’azione antinvecchiamento, fanno bene alle ossa, regolano la pressione del sangue e rafforzano il colesterolo buono.

I funghi da parte loro funzionano positivamente sul sistema nervoso, ricchi di vitamina B, contrastano l’anemia perché ricchi in ferro, aiutano il metabolismo, regolano il colesterolo cattivo.

Pasta ai funghi con cime di broccoli

Ingredienti

400 gr di maccheroni integrali;

1 spicchio di aglio;

peperoncino;

350 gr di broccoletti;

300 gr di funghi di stagione;

olio evo;

sale.

Preparazione. Una ricetta che concentra in un primo piatto tutta la bontà dei sapori autunnali

Ci vogliono 20 minuti per preparare questa ricetta gustosissima. Si saltano i funghi tagliati in una padella larga con l’aglio e un pezzo di peperoncino. E quando i funghi saranno biondi, si salano. I broccoli una volta puliti e lavati si mettono in stand-by. Nel contempo si pensa alla pasta, che si getta una volta che comincia a bollire l’acqua già salata. Dopo poco si aggiungono alla pasta anche i broccoletti. Scolata la pasta e i broccoletti, si passano nella padella grande insieme ai funghi, dove si affinano sul fuoco basso, aggiungendo anche un mestolino di acqua di cottura. Dopo un paio di minuti si ritirano dal fuoco e si presenta la pietanza in tavola. Un primo piatto buono e ricco dei sapori autunnali.