Una ricetta bella da vedere e da far restare a bocca aperta gli amici

Prepariamo una ricetta diversa, veloce, buona nel gusto, bella da vedere, e nutriente. Una preparazione da mangiare a pranzo o a colazione e di cui resteremo meravigliati della sua bontà. È anche un modo per imparare a impiegare in modo diverso gli alimenti base della nostra cucina. Le uova al forno in avocado sono una perfetta ricetta bella da vedere e da far restare a bocca aperta gli amici.

La ricetta delle uova in avocado al forno

È una ricetta molto usata nella cucina moderna, tipica delle zone subtropicali degli Stati Uniti d’America. Si usa consumarla a colazione o a pranzo. Un connubio molto buono per velocità, valori nutrizionali e facilità di preparazione. Niente soffritto di aglio o cipolla. Niente cottura con sughi. Ma elementi essenziali e nutrienti che ben si accompagnano tra loro.

Ingredienti (per 4 persone)

2 avocado medio maturo;

4 uova piccole;

succo di limone q.b.;

1 pizzico di sale;

1 pizzico di pepe nero;

Erba cipollina o aneto;

fette di pane tostato integrale o ai cereali.

Preparazione. Una perfetta ricetta bella da vedere e da far restare a bocca aperta gli amici

Si taglia a metà l’avocado, che sia maturo, privandolo del grosso nocciolo. Lo si scava ancora un poco per creare lo spazio dove andrà l’uovo. La parte scavata non si butta, ma può essere impiegata per una piccola insalata di contorno. Si avranno ora 4 metà da riempire ciascuna con un uovo. Intanto si fa preriscaldare il forno a 180°.

Si cosparge la polpa del frutto tropicale con del succo di limone e si aggiunge del sale. Successivamente si apre l’uovo e lo si mette nell’incavo con delicatezza. Si sistemano le 4 metà di avocado nella pirofila rivestita di carta da forno e in modo tale che non si muovano. Sopra aggiungiamo del sale e del pepe. Quindi si infornano e si cuoce per circa 15 minuti, in modo tale che le uova siano dorate.

Tirata via dal forno, si aggiunge l’aneto o l’erba cipollina tagliuzzata e si presenta a tavola.

Un piatto veloce e di grande sapore.

Se siamo interessati ai 5 modi con cui si può tagliare un aglio si clicchi sul link.